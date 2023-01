Espert chicaneó a Milei por la inflación: "Hay chantas que pronostican bien"

Hay “chantas” que pronostican bien. pic.twitter.com/aReaT7nnTy — Avanza Libertad (@AvanzaLibertad_) January 13, 2023

La interna entre los libertarios se profundiza ante cada cruce entre Javier Milei y José Luis Espert. En esta oportunidad, el dato de la inflación en 2022 enfrentó a los principales representantes del liberalismo.A través de un breve video, Avanza Libertad (espacio liberal de Espert) recordó un fragmento de una entrevista televisiva a Milei en la que, al ser consultado sobre qué vaticinaba para el aumento de precios, el economista afirmaba:A continuación de esa frase, se incluyó una presentación de Espert en un programa de televisión a comienzos de enero de 2022: "Yo diría 60% de piso y no me extrañaría que lleguemos al 100%".La pieza audiovisual estuvo acompañada por un picante mensaje para chicanear a Milei:Ambos legisladores nacionales ya habían protagonizado otro incidente en redes, luego de que Milei reprodujera en su cuenta de Twitter una imagen partida en la que de un lado se incluyó a él solo como representante del liberalismo y ubicó a otros dirigentes, entre ellos a Espert, como exponentes de un supuesto "socialismo"."Liberalismo vs. Socialismo. Nunca fue tan claro... VIVA LA LIBERTAD CARAJO", expresó el economista, acompañando la imagen realizada por un seguidor suyo. Ante esto, Espert contestó con ironía: "Enorme dolor por no haber superado la prueba de liberalismo en sangre".