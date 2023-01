Alberto inauguró un hospital construido con recursos de la coparticipación y criticó a la Corte, Larreta y Macri

"Venimos a inaugurar un hospital donde el Estado nacional ha dedicado recursos que tiene de la coparticipación para hacer obras como estas. La Corte Suprema puso esto en crisis porque quiere que parte de esos recursos los destinemos a la Ciudad de Buenos Aires"

“Lo único que nos frustró a los argentinos es ese presidente que tuvimos y que se llamo Mauricio Macri”

El presidenteinauguró una ampliación del Hospital Rubén Caporaletti del partido bonaerense de José C. Paz, dondey dejó en claro laEl mandatario puso énfasis en que la obra para terminar el hospital que inauguró en el distrito que encabezase hizo con aportes de la coparticipación, ya que fue financiada por Nación., afirmó Fernández.Lo dijo nada más y nada menos que en medio de la tensión con la Corte Suprema, que con una cautelar benefició sin decidir en la cuestión de fondo a Larreta, devolviéndole recursos de aquellos extra quele había dado con el traspaso de la policía porteña.“A mí no me deben nada. Este es un derecho que tienen ustedes como habitantes de la provincia de Buenos Aires. Yo no tengo que mejorar la vida de unos pocos, sino de todos. Yo cumplo con mi deber. Cumplo con la Constitución”, explicó.Las declaraciones el mandatario las hizo al encabezar en ese municipio el anuncio de finalización de las primeras 2838 obras públicas realizadas a nivel nacional desde el comienzo de su gestión. Durante el acto también se inauguró la puesta en valor de la avenida Croacia, en ese municipio. Acompañaron al jefe de Estado el ministro de Obras Públicas,, y el intendente Ishii.Fernández aseguró hoy quey dijo que “cuando hacemos obras lo hacemos pensando en ustedes y no en el gobierno de turno”.En otro segmento, Alberto resaltó el sostenimiento del poder adquisito de los salarios de los trabajadores registrados gracias a las paritarias, a diferencia de lo que sucedió durante el gobierno de Cambiemos, cuando los bolsillos cayeron 20 puntos.En tanto, reconoció que es necesario seguir dándole "pelea a la inflación” y criticó fuerte a Juntos por el Cambio., y diferenció el préstamo tal como fue acordado por Macri con la renegociación que se realizó desde la llegada del FDT, cuando al FMI se le dijo que primero “nos deje crecer y luego les pagamos”.“Muchos de ustedes llegan a fin de mes agotados, es cierto, pero cuando estuvo quien me precedió los salarios cayeron un 20 por ciento. Así es como se desprecia a los que trabajan, Yo no paré una sola paritaria, aunque todavía nos queda el problema de los trabajadores informales, que son muchos”, precisó Fernández con sustento en los datos oficiales que dejó JXC.En ese sentido, resaltó el valor de las paritarias y recordó que, mientras que su gestión, en cambio, busca "que los argentinos tengan trabajo digno”.Por eso, el Presidente le pidió a los presentes que “no los confundan” y consignó: “Hay una prédica constante que busca desanimarnos, quieren hacernos sentir que está todo mal. Ya mintieron demasiado, se robaron lo suficiente para hacer a muchas de las generaciones de sus familias muy ricas. Se lo robaron a todos nosotros y por eso que se robaron este hospital no pudo estar antes, no hicieron un solo jardín de infantes de los 300 que prometieron”., cerró Fernández ante el aplauso de los presentes.Las 2838 finalizadas forman parte de un total de 5724 obras planificadas, de las cuales 2801 están en ejecución y las 85 restantes, en circuito. Cuando inició la actual gestión, el Ministerio de Obras Públicas solo contabilizaba 300 obras, de las cuales el 70% estaban paralizadas.Con una inversión de $247.294 millones en el 100% de los municipios del país y la Ciudad de Buenos Aires, equivalen a un promedio de 2,5 obras finalizadas por día.Gracias a estas obras 2,5 millones de personas accedieron por primera vez al agua segura y saneamiento, se intervinieron 16.422 km de nuevas autopistas, autovías y rutas, y 15.543 km de repavimentación, y se construyeron 12 Hospitales Modulares y 75 Centros Modulares Sanitarios y de Aislamiento.Con el impulso de la obra pública, el sector de la construcción registró en octubre de 2022 un total de 456.943 empleos, casi 70.000 empleos más que en octubre de 2021. Así, el trabajo registrado en el sector, completó en octubre pasado una serie de 19 meses consecutivos con variaciones interanuales del empleo mayores al 10%, superando el nivel de ocupación de 2019.