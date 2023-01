La canasta básica subió 4,5% en diciembre y una familia necesitó más de $150 mil para no ser pobre

#DatoINDEC

La canasta que mide la línea de la pobreza aumentó 4,5% en diciembre, por lo que una familia de cuatro personas necesitó $152.515 para no ser pobre, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).En tanto, la canasta que mide la línea de indigencia registró un incremento de 5% en el último mes del 2022. De esta manera, el mismo grupo familiar necesitó $67.187 para no ser indigente.A su vez, la canasta básica alimentaria aumentó 103,8% y la canasta básica total 100,3% a lo largo de todo el año pasado.Cabe recordar que la inflación de diciembre fue del 5,1% y no registró un cambio significativo respecto al mes previo. Con esta cifra, el programa antinflacionario del Gobierno le permite mantener las expectativas de llegar al mes de abril con un promedio de aumentos que se ubique en torno al 3%.