A tres años de su asesinato: cómo recordarán a Fernando Báez Sosa

, el joven atacado a golpes por un grupo de rugbiers a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell en el verano del 2020. Este aniversario será diferente porque al mismo tiempo se realiza el juicio contra los ocho imputados por el crimen. En este contexto, se organizaron distintos homenajes para recordar a Fernando. Silvino y Graciela, los padres de Báez Sosa, organizaron una oración interreligiosa en Dolores, donde se lleva a cabo el juicio, además de una colecta solidaria de alimentos y útiles escolares.Silvino y Graciela anunciaron la semana pasada a la salida del Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores este miércoles 18 se realizaría una oración interreligiosa para recordar a Fernando, además de la colecta en el colegio Marianista, institución en la que se formó Fernando, ubicado en el barrio de Caballito.En un comunicado que leyeron ante los medios expusieron: "".y los queremos invitar a todos a colaborar con una colecta solidaria que puede ser un alimento no perecedero o útiles escolares que serán donados a distintas entidades", sostuvieron hace una semana, la colecta se llevó a cabo durante dos días y finalizó ayer a las 19 horas.Sin embargo, durante la oración interreligiosa, que fue declarada de "interés municipal" por las autoridades locales de Dolores, también se recibirán donaciones.El homenaje en Dolores se realiza este miércoles por la tarde ya que los padres de Fernando presenciarán la última audiencia con testigos del juicio. La semana que viene comenzarían las jornadas de alegatos."Queremos convertir el profundo dolor de la ausencia de Fernando en solidaridad, esperamos contar con su presencia. Cada vez nos acercamos más a la justicia para que Fer pueda descansar. Gracias a todos por el acompañamiento de siempre", expresaron los Silvino y Graciela en su comunicado.Por fuera de la convocatoria de los padres de Fernando Báez Sosa a la oración y a la colecta solidaria, se convocó también a unaA partir de las 13 horas se realizará una marcha pacífica en el Obelisco y pidieron asistir a la movilización con una vela para homenajear a Fernando.Las consignas principales de la marcha serán el pedido de cadena perpetua para los acusados y también le pedirán a la Justicia que estos no gocen de beneficios si llegaran a caer en prisión.Otro de los homenajes de este miércoles será en Villa Gesell, lugar donde Fernando Báez Sosa fue asesinado. Está previsto quedirigida por el obispo de Mar del Plata -ex de Villa Gesell-, Gabriel Mestre, para recordar a Fernando.Los últimos aniversarios tuvieron como centro de los homenajes a Villa Gesell. Sin embargo, en esta oportunidad y en el contexto del juicio, las ceremonias principales se trasladaron a Dolores.