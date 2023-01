Massa prometió medidas para febrero tras la reunión con la Mesa de Enlace por la sequía

El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió este viernes con los dirigentes de la Mesa de Enlace, que le acercaron una serie de reclamos para hacer frente a las consecuencias de la sequía. El encuentro concluyó con la promesa oficial de que las reclamadas medidas estarán en marcha el próximo 1° de febrero, sin dilaciones.Según expresó Massa ante los representantes del campo, la situación requiere “de una mirada macro y de una respuesta rápida”, por lo que exhortó a una trabajo conjunto de “no más de 5 días”, por lo que “el 1 de febrero tenemos que, entre todos, dar respuestas a esta situación. Es un trabajo y un esfuerzo compartido, zona por zona y actividad por actividad”.La reunión se llevó a cabo en la Estación Experimental del INTA en la ciudad bonaerense de San Pedro. Participaron del encuentro, además del ministro, el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, el de Industria, José Ignacio de Mendiguren, y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto. Por parte de la Mesa de Enlace lo hicieron el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, el presidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Carlos Achetoni, el presidente de Confederaciones Rurales (CRA), Jorge Chemes, y el titular de Coninagro, Elbio Laucirica.Castagneto destacó luego del encuentro: "El primero de febrero vamos a tener una respuesta para productores grande y pequeños. Nos encontramos con reclamos de distintos sectores con distintas problemáticas. Lo que quedamos es en tener una mesa de trabajo constante esta semana para darle respuesta a los reclamos impositivos y a todo el sector"."Fue claro el ministro Massa en sus conceptos, lo que se pueda hacer se va a hacer, lo que no se pueda hacer no se va a comprometer a cosas que no se puedan cumplir", agregó.Por su parte, de Mendiguren detalló: "Vamos a hacer juntos un cronograma de los problemas que se plantearon para que antes del primero de febrero podamos tener claro lo que se puede resolver en el corto plazo y en el mediano. Todos comprenden que no es igual la problemática en todo el país".La Mesa de Enlace había anticipado ayer en un comunicado cuáles serán sus reclamos para llevarle a Massa. En el documento se señaló que entre las principales medidas que demandan se encuentra agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario Locales, Provinciales y Nacionales; la suspensión de anticipos de Impuestos a las Ganancias; prórrogas o exención según el caso de impuestos Provinciales, y venta forzosa de vientres, para el cálculo del impuesto a las Ganancias.A todo esto se suma el planteo que se viene haciendo desde hace tiempo, pero con más profundidad en los últimos días, es bajar la presión impositiva, ya que los dirigentes y especialistas sostienen que en tiempos de sequía se potencia el peso de los impuestos, especialmente en lo relacionado a las retenciones, tal como destacó Pino.