Crimen contra Lucio Dupuy: la madrastra manifestó que le pegó "varias pataditas en la cola porque se mandó un moco

El documento firmado por el autopsiante Juan Carlos Toulouse habla de lesiones muchos más graves que unas “pataditas en la cola”. Por ejemplo: un fuerte golpe que le afectaba la cadera, el glúteo y la pierna, con una data de 7 a 8 días. Además, el informe relata, por lo menos, una decena de golpes que se produjeron ese mismo día del asesinato.

En el marco de la audiencia número 14 del juicio por el asesinato de Lucio Dupuy, la acusada Abigail Páez declaró ante los jueces y manifestó que golpeó al chico de cinco años con "varias pataditas en la cola porque se mandó un moco”.La mujer se sentó frente a la jueza Alejandra Ongaro y declaró durante una hora. Inició su relato contando cómo había sido aquel 26 de noviembre del 2021 para ella, el día en que el niño fue asesinado. La mujer contó que cuando se hizo de noche, llevó al trabajo a Magdalena Espósito, su pareja y la madre de Lucio, y luego volvió a su casa para cuidarlo.Al momento del asesinato, Paez dijo que estaba sola con Lucio y confesó que lo golpeó “porque se mandó un moco”. “Entonces lo tomé del brazo y. Fue todo muy rápido, no sé. Le pegué y no medí donde, ni sé por qué tampoco. No le encuentro una explicación todavía”, expresó.Luego siguió con el relato: “, me di cuenta en el momento e intenté remediarlo. Luego, lo alcé y lo llevé a la ducha porque pensé que iba a reaccionar. Él intentaba hablar, estaba consciente todavía. Se bañó parado. El me intentaba hablar, como para decir algo, pero no le salían las palabras”.“Cuando vi que se estaba debilitando o desvaneciendo, no sé, lo saqué de la ducha, lo tapé con su toallón y lo llevé a mi pieza. Después lo senté en la cama y me fui a buscar ropa a su pieza para cambiarlo, lo más rápido posible porque era una situación muy desesperante en la que no sabía cómo reaccionar, ni que hacer para que él se recomponga”, continuó la acusada.Páez, en este tramo de su relato, siempre en medio de un llanto constante y ante el silencio de toda la sala, explicó el momento en que, siempre según su versión,: “Cuando voy a buscar ropa para cambiarlo escucho un golpe y cuando vuelvo lo veo que están él estaba tirado en el piso, sin reacción. De cara al piso. Ni siquiera había apoyado las manos. Como si estuviese desmayado, no sé. Entonces yo por el mismo temor lo toqué con el pie para ver si reaccionaba y vi que no tenía respuesta de él, entonces me acerqué y lo di vuelta, lo puse boca arriba”.La mujer explicó que intentó reanimarlo, pero aclaró que no sabía cómo hacerlo: “Le intente hacer RCP. No sé si lo hice bien o mal o si pudo haberlo lastimado más porque no sabía cómo hacer la maniobra como correspondía”“En ese momento, lo levanté a upa y traté de ponerlo en mi hombro para que estuviera bien acomodado y no se me cayera. En ese momento el vómito cuando estábamos por salir de casa, no sé si en el comedor. Largó como una bilis, un vómito transparente. Y nada, después lo lleve a la salita. Ahí, que no tenía vida”, manifestó.Abigail terminó su relato de aquella noche, pero se guardó para el final varias frases sobre la vida que llevaban con Lucio y su supuesta falta de intención de matar al nene.Su relato choca de lleno con las pruebas que se presentaron en el debate.