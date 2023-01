La mayoría sentimos vergüenza: Mauricio Macri se sumó al repudio de la presencia de Maduro en Argentina

El ex presidenteen la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que tendrá lugar el próximo martes en Buenos Aires,“En estos días la Argentina recibirá a los dictadores Nicolás Maduro, de Venezuela, y Miguel Díaz-Canel, de Cuba.”, comenzó escribiendo Macri en texto titulado “Vergüenza y Esperanza” que compartió en sus redes sociales.El líder del PRO sostuvo que “la bienvenida a estos dictadores” no la organizaron los argentinos, “sino un gobierno que languidece en su mediocridad,”.En esa línea de golpes a la gestión de Alberto Fernández, el ex mandatario manifestó: “Hay una buena noticia. Antes de fin de año este gobierno terminará. Las urnas decidirán tener un gobierno que respetará la ley y las instituciones de la democracia, que protegerá las libertades, que desterrará la agresión mafiosa como metodología, que no presionará a la oposición, a la prensa o los jueces. Nunca más le daremos la bienvenida a los dictadores”.“Ya estamos en ese capítulo final de esta era horrible. Pronto empezará un largo tiempo de progreso económico y libertad. Nuestro país se abrirá, liberará las fuerzas creativas y trabajará junto a otros por el bienestar mutuo de nuestros pueblos. Lucharemos juntos. Construiremos un futuro espectacular”, concluyó Macri.En línea con lo que expresó Macri,“Voy a hacer una presentación a la DEA porque hay un pedido de captura a Nicolás Maduro por la participación en el Cartel de Los Soles”, anticipó Bullrich hoy más temprano, la presidenta del PRO ya se había manifestado en contra a través de su Twitter.En diálogo con Radio Rivadavia, la titular del PRO explicó que “si un argentino denuncia que una persona buscada en Estados Unidos está aquí, las oficinas de la DEA en Argentina pueden operar en relación a la detención de la persona que tiene pedido de captura, para ser extraditada a los Estados Unidos”.“Los Derechos Humanos no tienen ideología. Y no porque seas un dictador de izquierda, podés no respetarlos”, cerró.