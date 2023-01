Me toca ser la mala: Flavia Royón confirmó que actualizarán las tarifas pese al año electoral

La secretaria de Energía de la Nación,, afirmó frente a las elecciones presidenciales de este año “lo más cómodo sería no tocar tarifas”, pero admitió que le toca “el rol de la mala” y", adelantó Royón en una entrevista que brindó a IP Noticias al referirse al control tarifario.La secretaria resaltó la necesidad de continuar con el aumento de tarifas y señaló que "a la gente en el área metropolitana lo que le interesa en última instancia es recibir u".Además, de elogiar al ministro de Economía y sostener: “No sé dónde estaríamos si no hubiera asumido el liderazgo”, la funcionaria remarcó que el Gobierno busca "contribuir al orden fiscal”, para lo cual destacó que hay que bajar el déficit y hacer lo propio con los subsidios energéticos.", enfatizó Royón y explicó al respecto que el Gobierno está “trabajando para que, en el sector de bajos ingresos, el aumento sea menor a la inflación”.Royón reconoció que las tarifas de distribución tienen mucho atraso y explicó que, cuando la base es muy baja, puede que haya un aumento de más del 60%, pero aclaró, no obstante, que, “en el total de la factura, los sectores bajos van a tener aumentos menores que estos y, en los medios, van a estar más cerca de la inflación".Aunque, señaló que aún "no está definido de cuánto será la suba para el sector que perdió los subsidios”.