Ex titular del ENRE: "Hoy están dadas las condiciones para rescindirle el contrato a Edesur"

A raíz de los apagones masivos de luz que tuvieron lugar esta semana en el AMBA, el ex titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) Walter Martello resaltó que "hoy están dadas las condiciones para rescindirle el contrato a Edesur"."No estamos en presencia de un problema tarifario como todo el mundo venía sosteniendo durante estos años sino que básicamente es un problema de inversiones", afirmó Martello en diálogo con el programa "Y arriba quemando el sol" de Radio Rebelde.En esa línea, consideró que "cada vez que se da un proceso político de este signo, empiezan a nacer una serie de sucesos que tienen que ver con el desmantelamiento de los organismos de control, por un lado, y con resoluciones y medidas tendientes a acompañar la rentabilidad de las empresas y nunca a acompañar el reclamo legítimo de los usuarios, que ve como después de un incremento en febrero del 420% promedio, el servicio sigue siendo peor".Con respecto al resarcimiento a los usuarios por los cortes de luz, explicó que "hasta ahora se tomaba un valor que era medio técnico, pero un coeficiente que tenía que ver con cuánto valía la tarifa y en función de cuánto valía la tarifa era la multa", pero señaló que "ahora lo que se hace es tomar un solo componente de la tarifa, que es el valor agregado de distribución, y se paga en función de eso, que implica que las empresas te van a pagar un 40% menos por cada multa que se le aplique"."Es todo un andamiaje para favorecer a las empresas en medio perjuicio del usuario, porque de eso se trata este signo político", remató el Defensor del Pueblo adjunto bonaerense.Y añadió: "Cuando se habla de los subsidios, lo que se tiene que tener en cuenta es que a las empresas la plata les llegaba igual, o sea, les llegaba vía tarifa una parte y vía subsidio, el dinero que colocaba el Estado, pero la plata siempre la tuvieron. Lo que no hicieron es invertir"."Si el Estado no tiene un ente o un organismo que presione, que controle las inversiones, vamos a estar siempre igual, con una empresa que además le quedan 60 años de contrato y ese puede ser siempre un escollo", consideró."Muestran un balance donde ponen inversiones que no hacen, después pasan estas cosas y obviamente tienen el mejor negocio del planeta porque todos los meses tienen un flujo de caja porque la incobrabilidad es muy baja, es menos del 1%, porque en la luz te la cortan y no invierten nada", planteó Martello.Por último, enfatizó en que "están dadas las condiciones para rescindir del contrato a Edesur" y manifestó que durante su gestión dejaron el informe al Congreso y al Poder Ejecutivo, pero que "con este signo político va a ser muy difícil que se dé esa discusión".