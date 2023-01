"Acordaron matar y esperaron el momento para hacerlo: alegato de la fiscalía por el crimen de Fernando Báez Sosa

empezó la recta final del juicio por el asesinato del joven ocurrido en 2020 en Villa Gesell y la Fiscalía inició sus alegatos describiendo lo sucedido como "homicidio doblemente agravado con alevosía"

"Atacaron a Fernando a traición, al unísono y por distintos flancos”

"Todos hicieron todo. Todos se pusieron de acuerdo para matar a Fernando. Todos lo golpearon. Todos se turnaban”

Con la familia de, diferentes personalidades y los ocho rugbiers imputados presentes,El fiscalcomienzó el alegato de la fiscalía definiendo esa figura, para luego de enumerar lesiones en el cuerpo de la víctima y la causa de muerte.Luego inició una reconstrucción pormenorizada de la secuencia de la madrugada del 18 de enero de 2020 primero al interior y luego frente a Le Brique. En ese marco, explicó que a Fernando lo atacaron por la espalda y precisó que los rugbiers tuvieron siete minutos para elaborar el plan de asesinato.Ese en plan, incluyó a los ocho rugbiers y no a algunos, y se detuvo en el comportamiento de, que fue primero expulsado por un policía y luego volvió al lugar por la vereda de enfrente.Para explicar el origen del conflicto y la pelea, el fiscal García sostuvo que todo se empezó en el momento en que el personal de seguridad toma aen la pista del boliche, cuando ya había un cuerpo a cuerpo entre los dos grupos. Dijo que en ese intercambio, Fernando lo golpeó en el estómago tras un altercado durante el recital de Neo Pistea., dijo.Ante la apoyatura del fiscal en videos, hecho que había sido autorizado previamente por el tribunal para todas las partes, el abogado de los rugbiers,, intentó frenar esa emisión y habló de que “es un montaje” de imágenes que ya fueron vistas durante la etapa testimonial y de prueba, pero que por la edición él los toma como "prueba nueva".“Estoy viendo una edición del video que se asemeja más a una prueba nueva. No corresponde a los alegatos”, argumentó. El fiscal García derribó el concepto del letrado: "Son los mismos videos, la única diferencia es que están colocados sincronizadamente. Es una forma de hablar sobre la prueba. Estoy usando medios técnicos, con los recursos que tenemos”.Definió la jueza, que le recorrdó a Tomei que el apoyo fílmico de los alegatos es una metodología aprobada por el tribunal. “Lo hablamos antes, está permitido. Por otro lado, y con base a lo que usted está alegando, todos los letrados y el Tribunal sabemos qué es prueba y que no”, dijo, y autorizó la continuidad de las imágenes.Entonces el fiscal García continuó marcando los tiempos en que sucedieron las cosas mientras exhibe las filmaciones. “A las 4.44 se produce el ataque a Fernando. Es decir que 7 minutos antes todos los imputados se encontraban a escasos metros de Fernando y sus amigos”, dijo.Describió que "un minuto antes, a las 4.43, personal policial que se encontraba cubriendo la seguridad de la misma vereda donde estaban los dos grupos, dijo que ellos fueron alertados de un problema que hubo en calle 102, a la vuelta, y tuvieron que retirarse”, y que eso fue parte de la premeditación porque "fue aprovechado por los imputados para iniciar el ataque”., reflexionó entonces el fiscal, y luego se refirió a un elemento más relacionado a qué elementos exhiben la alevosía y la premeditación.“Filmar el inicio de la agresión es como ponerle la frutilla al postre. Si se necesitaba algo más para confirmar que se pusieron de acuerdo es esto: filmar el inicio del ataque. Es el inicio porque después guarda el teléfono y continúa con la agresión. Me refiero a Lucas Pertossi”, dijo el fiscal.Por eso, García volvió a hacer hincapié en la indefensión de la víctima y aseguró que se trata de unLa fiscalía analizó para esto cuadro por cuadro los videos que iba exponiendo. “quizás haya sido el que le dio el primer golpe. En el video, se ven unas piernas corriendo y ahí cae Fernando al unísono con el golpe de. Algunos testigos dijeron que fue un golpe de knockout”.Acto seguido, precisó que hubo “un golpe de una patada" y que "Blas Cinalli que también aparece en el video por detrás de Ciro y, que está en el grupo de los primeros que atacaron a Fernando Báez Sosa"."No tenemos la certeza, pero hay testigos que dijeron que uno de los primeros que le pegó una patada a Fernando fue”, afirmó.Continuó: “No me arriesgo a dar certeza 100%, pero por como se desarrolló la prueba, podría ser. Hay que recordar que tiene ADN de Fernando en una zapatilla, pantalón y camisa. En cuanto a: recordemos que Fernando tenía ADN en uno de sus dedos”.Acerca de, quizá el más señalado pero según la fiscalía en igualdad de condiciones que el resto de los rugbiers, dijo: “¿A quién había que liberarle la zona? ¿Quién era el ofendido? ¿Quién recibió un golpe en el estómago? Máximo Thomsen”.“Fernando y sus amigos estaban ´regalados’. Estaban conversando distraídos y en círculo”, siguió, y allí explícitamente se diferenció incluso de la instrucción, al señalar un punto en el que insistiría, que es que no hubo roles., sintetizó.Luego hubo un breve receso que pidió el abogado Tomei. Y continuó el fiscal García: “Fueron todos lol que golpearon brutalmente a Fernando Báez Sosa. No nos quedemos solo con los videos porque nos dan solo un parte de la pelea: el 21,8% del hecho está sin filmar. Hay 23 testigos que pueden reponer eso. Nunca vi un hecho donde haya habido 23 testigos presenciales”.Para fortalecer esa perspectiva el fiscal citó el testimonio de, el jefe de seguridad de Le Brique. “Por su altura (más de dos metros) y el lugar donde estaba ubicado, vio todo el ataque. Quizás haya sido el único de los que declararon acá que vio todo. Dijo que todos le pegaban, que se turnaban para hacerlo y que los que no le pegaban, evitaban que los amigos se acercaran a Fernando para defenderlo”, dijo.