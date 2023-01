Chicana de Juez a Macri: "En Córdoba Juntos por el Cambio quiere gobernar, Schiaretti no es opción"

el senador nacional y precandidato a gobernador - el que mejor mide - Luis Juez le enrostró a "toda la dirigencia nacional" de la coalición opositora que en el pasado apoyaron al actual mandatario local Juan Schiaretti y les reclamó atención a que ese espacio "quiere gobernar" en la provincia

¿Quieren ser presidentes, quieren gobernar la Nación? Bueno, para eso ya hay un mecanismo. En Córdoba vamos a votar cinco meses antes, necesitamos que todos los dirigentes nacionales que integran JXC entiendan que los cordobeces queremos cambiar

Parece ser que la interna y las interrelaciones que existen en Córdoba se picaron fuerte en Juntos por el Cambio, ya que, disparó consultado por el ex presidente y líder del PRO en una entrevista con La Nación +, antes de destacar su propia performance electoral en los comicios de 2021.Ante una repregunta acerca de si quisiera el apoyo del ex mandatario, Juez fue más allá y chicaneó a "toda la dirigencia nacional" de JXC por la falta de respaldo que percibe y el aval implícito en elecciones anteriores al mandatario cordobés, peronista no kirchnerista, Schiaretti., empezó, y recordó que "en 2015 jugaron de una forma, en 2019 jugaron de otra forma, pero ya está".En la misma línea, continuó: "Los cordobeces queremos otra cosa. No tengo pelos en la cabeza, no los busquen en la lengua. A todos los dirigentes nacionales:".Ante ese reclamo, le consultaron si no recibe ese respaldo de los dirigentes nacionales y Juez profundizó su idea. "Estoy planteando cuáles son las prioridades, porque muchas veces desde el puerto no se ven cuáles son las prioridades del interior", empezó., chicaneó.E insistió con que "para gobernar la Argentina, darle la velocidad que quieras a los cambios, plantealo como quieras y con el equipo que quieras", pero remató: "Si no tenés gobernadores, ya fracasamos".