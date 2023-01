Con poco debate y chicana, avanzó en comisión el juicio político a la Corte Suprema

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación dio inicio este jueves al debate por el pedido de enjuiciamiento a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, en una jornada en la hubo más chicanas y cruces de poco contenido que debate serio

Hoy, en reunión de la Comisión de Juicio Político de @diputadosAR establecimos el cronograma de trabajo para tratar los 14 proyectos de resolución con pedido de #JuicioPolítico a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. pic.twitter.com/d5AGjJRYzF — Carolina Gaillard (@CaroGaillard) January 26, 2023

Con el quórum alcanzado por el Frente de Todos, la comisión a cargo de la diputada oicialista Carolina Gaillard dio inicio a su labor, con la mencionada legisladora precisando que el próximo jueves 2 de febrero los integrantes del órgano recibirán a los autores de los proyectos.Luego, el jueves 9 de febrero se va a analizar el informe de admisibilidad para ver si con las pruebas presentadas surge si es factible avanzar en el análisis de las pruebas.afirmó la diputada oficialista al abrir la reunión.Luego, precisó que "una vez que se analizan las denuncias presentadas y luego de analizar los expedientes, vamos a proceder a escuchar a los autores de los proyectos para que expongan, tras lo cual se tratará el informe de admisibilidad para avanzar y abrir la apertura de la prueba para que se abra proceso".Y en ese punto Gaillard afirmó que "en caso admisibilidad sea favorables estaríamos en condiciones de aprobar la admisibilidad que iría al recinto" y leyó el resumen de cada de los 14 expedientes que se van a analizar.En primer lugar se cuestiona a los cuatro jueces por el fallo que benefició a la Ciudad de Buenos Aires en el conflicto por la coparticipación federal de recursos. En segundo término, se acusa a la Corte por el fallo con el que favoreció a Juntos por el Cambio (en detrimento del Frente de Todos) en la composición del Consejo de la Magistratura. Y finalmente hay pedidos de juicio político que abrevan en el mal manejo de la obra social, y en el fallo del 2x1 que pretendió beneficiar a represores de la última dictadura militar.Con 16 de los 31 miembros, el oficialismo tiene la mayoría simple necesaria para abrir el sumario de acusación por mal desempeño contra los cortesanos. Sin embargo, está lejos de poder contar con los dos tercios de votos necesarios en ambas cámaras para poder declarar culpables a los acusados y así aplicarles las sanciones correspondientes.Los cruces entre el Frente de Todos y los espacios de la oposición fueron la moneda corriente del intercambio entre de miradas en la comisión. El presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica (CC), vicepresidente de la comisión,, anticipó que ese espacio va a proponer "una serie de invitados para discutir la admisibilidad porque las últimas causales son claramente discutibles".Respondió el jefe del bloque de diputados del FdT,, quien aclaró que siempre la oposición va a poder tener la posibilidad de expresar lo que quiera sobre la admisibilidad, pero que las citaciones "están claramente reguladas en función de la etapa de pruebas".Y a su vez negó que se vayan a conformar subcomisiones para el proceso, como había preguntado su par del PROSegún las referencias que publicaron agencias como Télam y NA, a su turno el diputado del PROdijo que se niega a "analizar esto (el pedido de juicio político a la Corte) como si formara parte de la agenda central de la Argentina" y acusó al presidente Alberto Fernández de ser "el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario"."La agenda del Gobierno tiene que ver con intervenir y manipular" al Poder Judicial, dijo el legislador mendocino que pretende pelearle una interna, o ir por afuera, al radicalpara ser candidato a gobernador de Mendoza, y señaló que "tuvo la valentía de condenar al poder en la Argentina", en alusión a la sentencia por la causa Vialidad contra la vicepresidentaMartínez lo dejó en ridículo al exponer que al Congreso no se viene "a montar ningún circo", sino "a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución Nacional", y en ese punto lo destrozó: "No andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido"En ese punto intervino el diputado de Juntos por el Cambio, quien supo ser ministro de Educación dequien sostuvo que “con el Poder Ejecutivo en sus manos, con el Congreso paralizado por ustedes mismos y con la Justicia deslegitimada, el kirchnerismo estaría en condiciones de convertirse en la autocracia que siempre soñaron".Por su parrte, el diputado del interbloque Federalanticipó su rechazo a este proceso y señaló que no iba a "entrar en la descalificación", pero acto seguido repudió a quienes señalan que por "pensar distinto podemos ser empleados de poderes oscuros".En ese puntó cruzó a su par del FDT, quien había cuestionado al legislador del interbloque Federal por su posición a través de los medios y le lanzó: "Te lo digo a vos, que dijiste que hago política por miedo. No te tengo miedo".En tanto, el diputado nacional del Frente de Todosrechazó las acusaciones de la oposición en torno a la decisión del oficialismo de impulsar el juicio a la Corte Suprema y cuestionó el fallo de la Corte sobre coparticipación que benefició a la Ciudad de Buenos Aires."¿Qué circo es este de darle tantos millones de pesos a (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta?", protestó el legislador de San Juan y agregó: "Son menos escuelas para mi provincia".Por su parte, el diputado nacional(Frente de Todos) sostuvo que "hay movimientos sociales, de derechos humanos, feministas, campesinos que están clamando para que en la Argentina haya una Corte que falle a favor de los que menos tienen como debería ser pero por lo menos que sea independiente".A su turno, el diputado nacional del Frente de Todosrechazó las acusaciones de De Marchi sobre la existencia de un "circo mediático" por parte del oficialismo y le explicó que lo que allí estaba sucediendo es "ejercitar una facultad constitucional", es decir, el juicio político."Acá no hay ningún tipo de circo, se dice circo porque los pitonisos adelantan que no vamos a tener los dos tercios. Este juicio no se hace a la Corte sino a sus integrantes", disparó Moreau, que llamó a "poner fin a este procedimiento mafioso del que forma parte la Corte", y señaló que tanto Horacio Rosatti como Carlos Rosenkrantz cometieron el "pecado original de haber aceptado ser designados por decreto" de Macri.Luego, la diputada nacional del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT)afirmó que a los dos bloques mayoritarios que polarizan en el país "les conviene estar discutiendo este tema y no sobre los grandes problemas economicos".Sin embargo, la legisladora del FIT aseguró que "hay grandes motivos para cuestionar" a este tribunal que "es la Corte del 2x1". En ese sentido, señaló que la Corte llegó "al extremo de exhumar leyes que tienen 16 años de haber perdido vigencia para que algún juez supremo (por Horacio Rosatti) pueda autopercibiirse presidente del Consejo de la Magistratura". Y concluyó: "Impugnamos claramente que un grupito de personas que nadie eligió ni votó, y que llegan ahí por las componendas de los partidos mayoritarios puedan decidir sobre las vida de millones".