Máximo Kirchner defendió a su padre y desafió a Milei: No vamos a permitir ni una sola falta de respeto

En plena campaña electoral, el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchne, lanzó duras críticas al jefe de Estado Javier Milei tras los insultos vertidos contra su padre, el expresidente Néstor Kirchner, durante la Derecha Fest en Córdoba. “Un Presidente cobarde, un Presidente al que realmente lo que le quiero decir es que si realmente quiere hacer ese que cantó, venga solo y sabe muy bien dónde encontrarme”, disparó el dirigente de La Cámpora ante la militancia reunida en Hurlingham.

La polémica se encendió el martes, cuando Milei entonó junto a jóvenes libertarios la consigna “saquen al pingüino del cajón”, en alusión al fallecido exmandatario. “Cantaron que saquen al pingüino del cajón, el presidente de todos los argentinos y argentinas. Mío también porque vivo acá”, señaló Máximo con evidente indignación.En su discurso, el legislador kirchnerista también denunció persecución judicial y política contra Cristina Fernández de Kirchner, y criticó la complicidad del Poder Judicial, la Sociedad Rural y la embajada de EE.UU. “Ese Presidente cobarde que desafía a quien no se puede defender, ese presidente cobarde que desafía y encarcela a la que le puede ganar la elección no es más que un león de plastilina, un león de papel que no ruge y solo sabe cacarear”, concluyó Kirchner, acompañado por Guillermo Moreno.