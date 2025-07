Grabois cuestionó la unidad peronista por incluir a Sergio Massa: Es la derecha del peronismo. No nos gusta

En medio de los movimientos del peronismo para reorganizarse de cara a las elecciones legislativas, Juan Grabois lanzó una crítica directa a la posible conducción de Sergio Massa en la estrategia de unidad. “No puedo aceptar que el espacio peronista lo hegemonice Massa”, sentenció el referente del Frente Patria Grande, quien volvió a marcar su distancia del exministro de Economía y lo ubicó, sin vueltas, en “la derecha del peronismo”. Asimismo, aseguró que en estas elecciones será candidato, "sí o sí".Las declaraciones de Grabois llegan mientras las cúpulas partidarias aceleran negociaciones para cerrar listas. Desde la condena judicial a10 de junio, diferentes facciones del peronismo iniciaron conversaciones para construir un frente común ante el avance de La Libertad Avanza, que al momento sellaba una alianza con el PRO para disputar con fuerza el territorio bonaerense. En ese contexto, el dirigente social se diferenció del rumbo elegido por algunos sectores del peronismo y anunció su decisión de competir en la provincia: “Voy a ser candidato sí o sí”, confirmó.En una entrevista con C5N, Grabois cuestionó el funcionamiento interno del espacio: “Hay cúpulas que obturan a cualquiera que no está en esa rosca”. También recordó episodios recientes como el caso de Tigre, donde denunció maniobras para impedir la postulación de Julio Zamora con boleta propia. “Ganó igual con mi boleta, pero fue expulsado del espacio”, señaló. El planteo del dirigente, refiere a que los representantes de este año no deben reproducir las mismas dinámicas que alejaron al electorado."La unidad del Frente de Todos nos llevó al gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno desastroso”, analizó. En la misma línea, mencionó la candidatura de Scioli, hoy ministro del gobierno libertario, y la de Massa, que resultó en la derrota electoral. Frente a ese balance, Grabois reclama internas abiertas y una renovación real: “Yo puedo no estar en las listas, pero quiero que haya un médico sanitarista, una maestra, una mujer de los comedores comunitarios”.Además de expresar su malestar con la figura de Massa, Grabois puso en duda el rumbo general del peronismo. Según aseguró, el problema no es solo enfrentarse a Milei, sino “preparar el gobierno de 2027”. En ese marco, advirtió que los liderazgos no pueden definirse entre pocos: “Antes estaba el dedo de Cristina, que era un dedo inteligente. Ahora discuten en un cuarto tres elementos fálicos de manera grosera y violenta”.“Quiero que el próximo candidato defienda las ideas de Cristina, Néstor, Evita y Perón”, cerró Grabois.