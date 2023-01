Argentina deberá pagarle esta semana 1400 millones de dólares al FMI

El Gobierno argentino afrontará esta semana el pago de 1.400 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI), de acuerdo al cronograma de vencimientos fijado en el programa vigente que refinanció la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri de 45.000 millones de dólares.Estos deberán ser saldados antes de que se complete la cuarta revisión correspondiente al último trimestre de 2022, que finalizará en marzo próximo.De acuerdo con un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina (Centro RA), a cargo de Luis Tonelli, Asobre las variables déficit primario, ingresos en términos reales, emisión monetaria y reservas netas en un promedio del 6,98 por ciento. Lo que habilitará al organismo multilateral a gatillar en marzo un nuevo desembolso para la Argentina por US$ 5.000 millones.La cuarta revisión del programa que el FMI mantiene con la Argentina se desarrollará en febrero a nivel técnico, y se espera que la revisión se apruebe en marzo.Según el cronograma de pagos,En base a las metas acordadas con el FMI, la Argentina debía culminar 2022 con una acumulación neta en reservas de al menos US$ 5.000 millones, cifra que finalmente sobrecumplió y que, en base a las estimaciones privadas, "no requerirá de waiver" (perdón) para pasar el examen.No obstante, algunos analistas alertan sobre la existencia de cierta presión sobre la base monetaria y por ende la inflación, como resultado de las políticas aplicadas para cumplir con los objetivos fijados."Teniendo en cuenta nuestras estimaciones, las metas de financiamiento monetario al Tesoro, de déficit fiscal primario, de stock de deuda flotante y de acumulación de reservas internacionales, principales dentro del acuerdo, se habrían cumplido", dijo Claudio Caprarulo, director de Analytica a Télam.Es decir, "las primeras tres que refieren al ámbito fiscal encauzaron su camino a lograrse a partir del ajuste realizado por el cambio de gestión y la mayor capacidad de rolleo de la deuda en pesos", sostuvo el especialista al dar cuenta la tarea llevada adelante por el ministro de Economía, Sergio Massa, desde agosto último, cuando asumió el cargo.