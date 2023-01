Bullrich dejará de insistir por Milei en JXC y le picó el boleto a Larreta por los planes sociales

¿Sabrá la presidenta de nuestro partido que durante la presidencia de @mauriciomacri en el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por @CaroStanley, comenzó un proceso de transformación inédito para nuestro país? Abro hilo pic.twitter.com/SNAnXQT5i1 — Vivi Cantoni (@vivicantoni) January 30, 2023

La interna de Juntos por el Cambio suma un nuevo capítulo, esta vez entorno a cómo gestionar las políticas sociales, luego de que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, insistiera en que si es electa presidenta este 2023 "en cuatro años no quedará ni un solo plan social". Además, defendió a Javier Milei luego de las críticas de Gerardo Morales.Bullrich afirmó en una entrevista que brindó para LN+ que si es electa Presidenta aplicaría una política vinculada con la asistencia social "completamente diferente" a la desarrollada durante el Gobierno de Mauricio Macri, cuando la cartera de Desarrollo Social estaba a cargo de Carolina Stanley.Para la líder amarilla durante la gestión de Stanley "la calle estuvo tomada cuatro años" y afirmó que "el gran logro de un Gobierno tiene que ser disminuir la pobreza y que tres millones de personas que tienen planes sociales tengan trabajo".En ese sentido, la titular del PRO insistió: " Necesitamos cambiar eso y animarnos". "En cuatro años no puede quedar un solo plan social; el plan social empobrece y lo único que da dignidad es el trabajo", aseveró y explicó que "terminaría con los planes sociales de manera ordenada, sin que la gente quede sin un ingreso"."El que quiera gobernar con miedo que se quede en su casa", lanzó Bullrich.Frente a las declaraciones de Bullrich, funcionarios vinculados al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, salieron al cruce. Entre ellos la subsecretaria de Gestión Cultural de la ciudad de Buenos Aires, Viviana Cantoni."¿Sabrá la presidenta de nuestro partido que durante la presidencia de Mauricio Macri en el Ministerio de Desarrollo Social, liderado por Carolina Stanley, comenzó un proceso de transformación inédito para nuestro país?", le cuestionó Cantoni a Bullrich.Y señaló: "Todas las decisiones que se tomaron durante esta gestión, de la cual siento orgullo, fueron avaladas por el Presidente (Mauricio Macri) y todo el equipo, entendiendo el contexto y la importancia de un Estado presente que acompañe la transformación y el cambio cultural".Por su parte, el Secretario de Proyección Federal del Gobierno porteño, Eduardo Macchiavelli, otro funcionario de Larreta, avaló la gestión de Stanley al afirmar que "es mucho más constructivo continuar lo que se hizo bien que seguir echando culpas al pasado".Durante la entrevista, la líder del PRO fue consultada por las declaraciones del gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, contra el precandidato por La Libertad Avanza, Javier Milei y terminó defendiendo al libertario.Morales había sostenido que “el rol de Milei es hacer que el kirchnerismo, la peor casta política, siga gobernando" a lo que Bullrich respondió: "".“Creo que Milei está decidido a hacer su camino y no tiene sentido insistir sobre algo que él tiene decidido ya, que es presentar sus candidatos en todo el país y presentarse él”, concedió la presidenta del PRO:Para Bullrich que Milei no quiera aliarse con JxC “es una discusión terminada”. “como la ganamos en la última elección”, señaló.”, concluyó Bullrich diferenciándose de Morales.