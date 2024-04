Culminó la reunión entre el Gobierno y gobernadores de JxC: sin acuerdos en Ganancias y fondos para cajas jubilatorias

Es precisamente en el capítulo fiscal donde están las principales diferencias entre el oficialismo y los gobernadores que, aunque tienen posiciones cercanas en muchos temas, tienen desencuentros en otros, como lo referido al impuesto a las Ganancias.

Las otras diferencias con el gobierno están en gran parte en lo relativo a lo que sucede con las cajas previsionales, que fue eje de una polémica a mediados de la semana pasada.

El Gobierno recibió esta tarde a los mandatarios provinciales de Juntos por el Cambio (JxC) en el marco de las negociaciones sobre la nueva versión de la Ley Ómnibus y con la mira puesta en el Pacto de Mayo.El encuentro se realizó durante poco más de media hora y estuvieron presentes el ministro del Interior, Guillermo Francos, y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse. A ellos se sumaron los segundos de sus áreas, Lisandro Catalán y José Rolandi, respectivamente, además de Carlos Guberman, el secretario de Hacienda.“De cara al pacto de Mayo, muchas de las propuestas se tomaron”, dijo al salir de la Casa Rosada el gobernador de Santa Fe,. De todos modos, el mandatario advirtió: “Tenemos algunas diferencias en el tema de Ganancias y sobre las cajas de jubilaciones”.La aspiración de la administración libertaria es que el nuevo texto empiece a tratarse en comisión el próximo 17 de abril y llegue al recinto de la Cámara baja una semana después. Allí se contempla sumar el capítulo de reforma laboral que estaba incluido en el decreto 70/2023 y que resultó frenado por amparos judiciales. En paralelo, se sumaría poco después el capítulo fiscal que fue retirado de la versión que terminó siendo debatida en el recinto y por ende no tiene estado parlamentario como el resto de la ley.Allí están por un lado los “patagónicos”, que no quieren que se retrotraiga el piso a como estaba antes del cambio en septiembre pasado, mientras que los del Norte apuntan a que se concrete el cambio."Se habló de obra pública. El Gobierno está en una instancia de llegar al equilibrio fiscal. En medio de esta coyuntura hay que atender lo urgente: obras profundas y necesarias para generar divisas. Celebro que haya vocación de diálogo", manifesto, gobernador de Chubut, a la salida de la reunión con los funcionarios nacionales.Respecto de la restitución del impuesto a las Ganancias, Torres consideró que "retrotraer las medidas sería un golpe para los trabajadores" y pidió que "se contemple la regionalización"."Hay deudas consolidadas que Nación le debe a los jubilados de Chubut y que probablemente termine judicializado. Debemos defender a nuestra provincia y va por caminos distintos a la negociación por la ley ómnibus", expresó Torres. Aunque reconoció que "hay grandes posibilidades de que la ley salga".A la reunión llegaron los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Chubut, Ignacio Torres; de Corrientes, Gustavo Valdes; Jujuy, Carlos Sadir; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de San Juan, Marcelo Orrego; de San Luis, Claudio Poggi; de Chaco, Leandro Zdero y por la ciudad de Buenos Aires acudió la vicejefa Clara Muzzio, dado que el jefe porteño, Jorge Macri, tuvo a la misma hora la reunión por el conflicto de la coparticipación, en el Palacio de Hacienda, con el ministro Luis “Toto” Caputo.Antes de este encuentro, la semana pasada el ministro Francos se reunió con los gobernadores del Norte Grande, entre los que estuvieron los mandatarios provinciales de Catamarca, Raúl Jalil; de Chaco, Zdero (Chaco); de Corrientes, Valdés; de Formosa, Gildo Insfrán; de Jujuy, Sadir; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Salta, Gustavo Sáenz; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de Tucumán, Osvaldo Jaldo.También de forma individual, Francos mantuvo dos encuentros con el titular de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, y de Neuquén, Rolando Figueroa. Por otro lado no volvieron a haber encuentros con Axel Kicillof de Buenos Aires; Gustavo Melella, de Tierra del Fuego, Sergio Ziliotto de La Pampa y Martín Llaryora de Córdoba.