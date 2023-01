Gerardo Morales: "El rol de Milei es hacer que el kirchnerismo, la peor casta política, siga gobernando"

#Política | Gerardo Morales acusó a Javier Milei de ser el responsable de que el kirchnerismo "siga gobernando".



💬 "Está puesto en la política para felicidad del kirchnerismo. Los que ven bien a Milei se comen el envión de cosas que dice". pic.twitter.com/ipmitGQOmt — Política Argentina (@Pol_Arg) January 31, 2023

El gobernador de Jujuy y líder de la UCR,y afirmó que su rol es “hacer que el kirchnerismo, la peor casta política, siga gobernando". Además cruzó a Facundo Manes: “Está dilapidando un millón de votos que no ha sacado él solo".”, sostuvo Morales en una entrevista que brindó a La Nación al ser consultado por una posible alianza de Juntos por el Cambio con el precandidato de La Libertad Avanza, Javier Milei que propusó Martín Tetaz.Para el radical no hay que “hacer mezclas que exploten al segundo día de hacerse cargo del gobierno”. “”, lanzó.“Los que ven bien a Milei se comen el envión de cosas que dice. Milei está para que siga gobernando el kirchnerismo” insistió Morales.Al preguntarle por sus socios del PRO, Mauricio Macri y Patricia Bullrich que hablaron bien del diputado libertario y mantuvieron acercamientos, el radical señaló que es “una coalición con muchos referentes”. “Pero hay cosas que no compartimos.”, sentenció.“Una persona sola que además no ha manejado nada en su vida…Estamos hablando de comandar el gobierno, de un presidente que tenga carácter, liderazgo, experiencia y capacidad de gestión. Se tiene que terminar la joda en el país y tiene que haber un gobierno nacional que no tenga un jefe atrás.”, insistió.El gobernador de Jujuy cruzó a Facundo Manes tras las críticas. El diputado nacional había dicho que dentro de Juntos por el Cambio"Son los que quieren un cargo, y esto hay de muchos extractos. Dentro de mi partido están pensando en la próxima elección y no como un momento bisagra para cambiar la Argentina. Yo pienso que la salida de Argentina es por arriba de la grieta, hay que construir una nueva mayoría", sostuvo Manes en diálogo con Infobae.Y ante la consulta de si Morales es "acuerdista" por reunirse con Horacio Rodríguez Larreta, desvió la atención dejando en claro que no iba a dar nombres. Aunque respecto a la conformación de las listas también se había manifestado en una entrevista con TN donde había remarcado: "".Frente a lo que Morales recordó en la entrevista con La Nación: “A Facundo le propuse una interna abierta para dirimir la candidatura del radicalismo y lucha por la presidencia. Primero aceptó, nos dimos la mano y después lo rechazó. Le propuse una interna abierta o cerrada, como él quisiera".", señaló el gobernador de Jujuy."Estamos construyendo consensos por un país", le sostuvo a Manes y agregó: "No es como él dice, lo sabe porque lo banqué bastante. Fui el único que le peleó a Larreta cuando fue a elección de 2021. Sabe que trabajo de verdad y que desde que me hice cargo de la presidencia del partido, lo que hice fue generar una relación simétrica con el PRO".“Lo hace porque cae en las encuestas,", remarcó sobre el neurocientífico.Y señaló que Manes "se olvida que había un soporte de su candidatura”. “Empujamos muchos, inclusive yo fui uno de los que lo fue a buscar. Aporta bien al radicalismo, nada más que tiene que tener una concepción colectiva de la política y no tan individualista", aseveró Morales.