La advertencia de Claudio Vidal: Sin recursos, no se va a acompañar ni la ley bases ni el Pacto de Mayo"

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, avisó que su provincia no respaldará las principales iniciativas del Gobierno Nacional. “Si no hay recursos para mi provincia, nuestros legisladores no van a acompañar ningún tipo de Ley ‘Bases’ ni va a haber Pacto de Mayo para nosotros”, advirtió en diálogo con Radio 10.El mandatario santacruceño aseguró que “hay un gran descontento entre los gobernadores patagónicos” y remarcó que “la mayoría no está de acuerdo con muchas de las medidas del Gobierno”.Vida confesó que “bajo ningún punto de vista” pueden entender por qué se llevan a cabo “medidas que los perjudican”. “Yo me consideraba un aliado del Gobierno durante los primeros dos meses, pero después noté que somos los más perjudicados. No importa el diálogo y las ganas de consensuar, acá hay decisiones unilaterales que están perjudicando a gran parte del país y a la mayoría de las provincias. Se habla de federalismo, pero las provincias aportan, la Nación recibe esos aportes y nosotros no recibimos nada”, protestó.“Con Guillermo Francos (el ministro del Interior) tenemos buen diálogo, pero después se toman decisiones inconsultas que nos perjudican”, agregó.El dirigente acusó al Presidente (Javier Milei) de “no entender que hay gobernadores nuevos que heredaron una mala administración”.“Creo que tiene la oportunidad de hacer las cosas bien y se está equivocado. Los más perjudicados son los más pobres, la clase media que pasa a ser pobre y los pobres que no tienen a donde ir”, analizó.“¿Es cierto que hubo mala administración? ¿Es cierto que hubo malversación de fondos? ¿Es cierto que se robó con la obra pública? ¿Ahora qué hacemos?”, se preguntó. Y reflexionó: “¿Condenamos al pueblo por los errores de la mala política del pasado? O realmente nos sentamos en una mesa y a través de la sana discusión del debate, del planteo de distintas ideas, proponiendo y escuchando, construimos un camino que nos permita llevar a este país al al lugar en donde tiene que estar”.El político contó que su provincia recibe menos fondos: "Teniendo en cuenta la inflación, la devaluación de la moneda y demás, un 30% menos de lo que recibía el gobierno anterior. Para nosotros esto es fuertísimo, es de fuerte impacto”.A su vez, remarcó que “el país hoy no está dividido en dos partes, está quebrado en tres o cuatro partes. "Hay inmadurez política, hay irresponsabilidad, hay falta de amor por el prójimo. Es realmente muy triste lo que estamos viviendo los argentinos”, admitió.“Cuando se tomaron decisiones que nos perjudicaban y marcamos posturas, el Gobierno entendió que éramos enemigos, que estábamos en contra y no queríamos sacar el país adelante”, concluyó.