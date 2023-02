"Demagogia": la larretista Arietto cruzó a Bullrich por pedir usar el Ejército en Rosario

Florencia Arietto, la dirigente especializada en seguridad que transitó por la mayoría de los sectores políticos de la Argentina pero que a principios de 2022 se pasó del bullrichismo al larretismo al interior de la interna PRO, cruzó en duros términos a Patricia Bullrich, su ahora ex jefa política, por la propuesta de modificar la ley y utilizar al Ejército para combatir la inseguridad en Rosario

Un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención. Piden utilizar el ejército y después cuando haya una montaña de muertos los van a condenar por violencia institucional. No funciona así. Mejoremos la policía pero no hagamos demagogia. https://t.co/DRe0u61ev7 — Florencia Arietto 🇦🇷 (@florenciarietto) January 31, 2023

La dirigente que actualmente camina La Matanza de la mano deafirmó que "un soldado está entrenado para matar en una guerra, no para hacer prevención".Y remató:Las palabras de Arietto fueron por Twitter, al compartir una nota periodística que daba cuenta de que Bullrich, en una entrevista con radio Continental en medio de su recorrida como precandidata presidencial, aseguró que, en caso de gobernar el país, cambiaría las leyes para que el Ejército “pueda acompañar” la lucha contra el narcotráfico y que “utilizaría las herramientas del Estado” para combatir a las organizaciones criminales que operan en Rosario.Arietto fue una de las manos derechas de Bullrich hasta inicios de 2022, cuando oficializó su pase al larretismo. El jefe de Gobierno porteño la sumó como su apuesta de "mano dura", en el marco de la interna PRO que lo configura como "halcón" blando ante su adversaria, la ex ministra de Seguridad, principal referente "halcón".En aquel momento, cuando se produjo el salto, Bullrich destrozó a Larreta y su equipo por no salir a buscar "gente para agrandar" y, en cambio "sacar de gente que está trabajando" en su equipo."Me enojan estas prácticas", se quejó, y concluyó: "Me parece mal, no es juego limpio que una fuerza política haya ofrecimientos a personas que están trabajando en otros equipos. No me gusta, se lo dije a Larreta y se lo dije a Santilli, que no son prácticas adecuadas".