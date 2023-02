Alberto Fernández cuestionó la "opulencia" de CABA y pidió distribuir la riqueza para "dar progreso a otros lugares" del país

El presidente Alberto Fernández cuestionó este miércoles la "opulencia" en la Ciudad de Buenos Aires y remarcó la importancia de "distribuir la riqueza en otros lugares" de la Argentina."El verdadero federalismo lo vamos a lograr el día en que cada persona pueda encontrar su felicidad, su posibilidad de desarrollarse y morir en el mismo lugar donde ha nacido.. Es un país que concentra mucha riqueza en el centro, en el Área Metropolitana de Buenos Aires, necesitamos distribuir esa riqueza y dar progreso a otros lugares del país", señaló al inaugurar un Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en Chaco, recorrer obras de un acueducto y entregar viviendas en la localidad de Fuerte Esperanza.En ese sentido, el mandatario aseguró que no está "en paz" viendo "tanta opulencia" en la Ciudad de Buenos Aires, en contraste con "tantas necesidades" en el resto del país y llamó a "poner de pie nuestra patria"."Yo. No me siento en paz con mi conciencia. Por eso cuando llegué al Gobierno dije 'quiero gobernar con los 24 gobernadores para poner de pie a nuestra patria", indicó Fernández.A su vez, habló sobre "la patria" que heredó luego del gobierno de Mauricio Macri y aseguró que "era una situación realmente difícil" porque "todas la obras quedaron abandonadas".. Y nosotros tuvimos que lidiar con la deuda que nos dejaron, con el default, con la obra pública parada, con el abandono en que había quedado mucha gente, porque el desarrollo social había pasado a un segundo plano", manifestó.Y agregó: "Nos propusimos poner de pie al país para devolverle condiciones de dignidad a la vida de cada argentino. El país no es un concepto, somos nosotros, los argentinos y argentinas que viven ahí".