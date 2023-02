El peronismo competirá unido por la gobernación en Neuquén y en Río Negro

, donde se elegirán gobernadores, vice, intendentes y concejales en ambas provincias.En Neuquén, la denominación será “y contiene al PJ junto al partido provincial “Frente y la Participación Neuquina”.La fórmula la encabeza el ex intendente de Cutral Có,, que va por su tercer intento acompañado por la actual diputada provincial, de La Cámpora, que será candidata a vicegobernadora. En tanto, el ex Secretario de Energía de la Nación y presidente del PJ,encabezará la nómina de legisladores provinciales.El oficialismo del MPN intentará retener la gobernación con el actual vicegobernador como candidato principal,, mientras que(vicegobernador del primer mandato de Omar Gutiérrez, que dejará su cargo porque no hay reelección indefinida) anunció que competirá por el mismo cargo, pero por otro partido, llamado “Comunidad”, que aún pugna por la habilitación definitiva de la Justicia Federal, donde tramitó su personería.Ambos dirigentes no llegaron a enfrentarse en internas por la decisión de Figueroa de romper con el partido y jugar directamente en la general que se hará el tercer domingo de abril. El oficialismo busca captar el descontento de las propias filas partidarias hacia la hegemonía sapagista y, a la vez, recolectar los votos de la oposición por derecha e izquierda., la única vicegobernadora mujer que tuvo la historia de Neuquén: ya lo fue dos veces durante las gestiones de Sapag, entre 2007 y 2015.Mientas que la fórmula de Figueroa se completará con la intendenta de Plottier,, una dirigenta que llegó al cargo con un partido aliado al MPN, pero que terminó en rol de opositora.Es que Juntos por el Cambio no logró resolver su interna neuquenina y se partió en tres pedazos: un sector del PRO apoyará a rolando Figueroa, que viene de reunirse con Macri en Villa la Angostura, mientras que la UCR, la Unión Cívica ARI y el restante grupo del PRO, buscarán mantener la identidad del espacio con la candidatura a gobernador del radical Pablo Cervi.Y el animador radial Carlos Eguía, que integró “Juntos” en la elección pasada, ahora será candidato a gobernador por el espacio de Javier Milei.En la provincia de Río Negro,con la denominación de “”.Weretilnek, actual senador y ex gobernador, representará al oficialismo de Arabela Carreras e intentará volver a gobernar la provincia que condujo entre 2003 y 2011, en la lista lo acompañará Pedro Pesatti.El resto de los partidos y alianzas están más dispersos, en la provincia se inscribieron 10 alianzas electorales. Aníbal Tortoriello y Javier Acevedo, como presidentes del PRO y de la Unión Cívica ARI, firmaron los documentos para presentar a “Cambia Río Negro”, el nuevo nombre de Juntos por el Cambio en la provincia.En las dos provincias, el principal problema del Frente de Todos fue el Movimiento Evita y del Frente Grande. En el caso neuquino se acercaron a Rolo Figueroa; y en Río Negro apoyarán la candidatura de Silvia Horne.