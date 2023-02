Crimen de Fernando Báez Sosa: los argumentos de los jueces para condenar a cinco rugbiers a perpetua pero a los otros a 15 años

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores selló condenas distintas para los ocho acusados del asesinato de Fernando Báez Sosa. Recordemos que cinco recibieron perpetua y en solo tres, las penas fueron 15 años. El Tribunal compuesto por los magistrados María Claudia Castro, Emiliano Lázzari y Christian Rabaia consideró de forma unánime que las pruebas recogidas fueron suficientes para dar por convalidado el delito de "homicidio agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas".

La defensa de los rugbier tenía que comprobar que para que haya penas más bajas de 15 años, el crimen tendría que estar relacionado con la calificación legal de "homicidio en riña" u "homicidio preterintencional". Esto no ocurrió.Los jueces aceptaron que hubo "concurso premeditado", situación que elevó las penas pero, según el TOC 1, no todos participaron directamente en el asesinato.Para el caso de, "si bien no escapa a mi conocimiento que conforme quedó plasmado más arriba, en el hisopado tomado de una de las uñas de las manos de la víctima se detectó ADN -mezcla- con el perfil genético de Blas Cinalli, lo cierto es que también se demostró que fue uno de los primeros que tomó contacto físico con Fernando Báez Sosa al momento del inicio del ataque”. “Esta circunstancia me permite inferir que probablemente Cinalli, sólo en ese primer momento, haya tomado contacto con el cuerpo de Báez Sosa, lo que podría explicar de algún modo aquel hallazgo pericial", detallaron.En cuanto a, el Tribunal lo ubicó como "arengando, (pero) - como - también como quien golpeó a Lucas Beigide que se encontraba en la parte delantera del auto”. De todas formas, " no se corroboró con el grado de certeza que requiere esta etapa" que Viollaz haya ejercido "acciones directas contra Fernando Báez Sosa, o algún aporte de imprescindible relevancia". A los ojos de los jueces, él no pegó.Por último, en relación, lo identificaron como quien filmó desde el inicio del ataque, por lo cual "no participó en el comienzo de la golpiza". "Esos ochos segundos -que podríamos llamar 'ciegos'- en los que se desconoce su actividad, no fueron complementados por otras pruebas que permitan demostrar que haya desplegado una acción imprescindible para la consumación del hecho", detallaron.