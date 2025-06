Tras el fallo de la Corte, la Justicia ya ordenó que Cristina Kirchner se presente en Comodoro Py dentro de cinco días hábiles

El Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a Cristina Kirchner en primera instancia por la causa Vialidad, ordenó que la ex presidenta y el resto de los involucrados en el caso se presenten dentro de los cinco días hábiles en Comodoro Py para quedar detenidos luego de que la Corte Suprema confirmara todas las condenas. En paralelo, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al TOF2 que se avance con la detención "inmediata" de la ex mandataria.

dispuso que cuando eso ocurra la expresidenta quede alojada en una dependencia de una fuerza de seguridad federal que le solicitó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, que determine cuál será y que se lo informe al tribunal en 24 horas.

Además,“Requiérase al Ministerio de Seguridad Nacional que en el término de 24 horas procure asignar una dependencia de las fuerzas federales que cumpla con las condiciones adecuadas para el alojamiento de las personas nombradas. Hágase saber que, para determinar el lugar de detención, se deberá atender y darse una consideración específica a las características particulares individuales de cada una de ellas”, sostuvo el juez Jorge Gorini en la resolución.Así, la ex presidenta quedará alojada en esa dependencia hasta tanto se resuelva el pedido de prisión domiciliaria que su abogado, Alberto Beraldi, ya presentó esta tarde en el tribunal oral. Ese proceso lleva distintas etapas que puede demorar varias días.En el oficio que el juez Gorini le envió a Bullrich le solicitó que para elegir el lugar de detención tenga en cuentan que “se trata de una persona de 72 años de edad, abogada y, fundamentalmente, las especiales condiciones de seguridad y custodia inherentes al hecho de haber sido Presidenta y Vicepresidenta de la Nación; en particular, atendiendo al episodio ocurrido en fecha 1 de septiembre de 2022, que es objeto procesal de un debate oral y público actualmente en curso”.“Una vez cumplidas las detenciones, dispóngase por Secretaría las diligencias necesarias para que cada una de las personas nombradas sea ingresada en calidad de condenada a las dependencias que les sean asignadas, y practíquese de inmediato el cómputo de pena correspondiente a cada situación”, agregó Gorini en su resolución.Tras el fallo de la Corte Suprema, el Tribunal Oral dispuso comenzar a cumplir las condenas de Cristina Kirchner, del empresario Lázaro Báez (6 años), del ex secretario de Obras Públicas José López (6 años), del ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti (6 años) y de los ex funcionarios de Vialidad de Santa Cruz Mauricio Collareda (4 años), Juan Carlos Villafañe (5 años), Osvaldo Daruich (3 años y 6 meses), Raúl Santibañez (4 años) y Raúl Pavesi (4 años y 6 meses).Por su parte, los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola solicitaron al Tribunal Federal Oral 2 que se avance con la detención inmediata de la expresidenta. Los representantes del Ministerio Público Fiscal ya elevaron una petición.