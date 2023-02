Pablo Moyano sobre las Elecciones 2023 para el FDT: "Vamos a definir a nuestro candidato en una interna"

De cara a las elecciones presidenciales, el secretario adjunto del gremio de Camioneros y la CGT, Pablo Moyano, sostuvo que el candidato del peronismo se definirá en una interna, pero puso sobre la mesa los nombres de Sergio Massa, Alberto Fernández y Daniel Scioli.“Vamos a hacer lo imposible para que el próximo gobierno sea peronista, no nos podemos dar el lujo de que la derecha nos este anticipando con una reforma laboral o con el tema de las indemnizaciones. Los compañeros están capacitados para conducir los destinos del país, después lo vamos a resolver los afiliados al peronismo en unas PASO”, manifestó el referente sindical, en diálogo con la radio Futuröck.Y señaló: "No voy a descubrir nada nuevo, uno de los candidatos va a ser Massa, otro puede ser Daniel Scioli y -según el entorno de Alberto Fernández- dice que él quiere la reelección. También se puede sumar algún gobernador”."Es el momento justo y necesario para debatir, pero no en forma pública, sino en un congreso partidario en donde participemos todos", remarcó, y añadió: "Tenemos que discutir la política que le vamos a presentar a los argentinos en las próximas elecciones más allá de las candidaturas, armar un programa en donde todos aportemos un granito de arena”.En ese sentido, planteó: “Hay que empezar a hablar que las jubilaciones están bajas, eliminar el impuesto al trabajo y otorgar un aumento a las asignaciones familiares, estas son medidas peronistas que llegan directo al bolsillo de los laburantes ya que, para la foto, discutir temas, que no son importantes para la gente, no sirve de nada”.Consultado por la gestión económica de Sergio Massa, expresó: “Hay que tener en cuenta que el Gobierno no agarró un fierro caliente, agarró una acería“. En esa línea, apuntó contra el Gobierno de Cambiemos: "Dejamos de lado los 45 mil millones de dólares que nadie investigó, de este papanatas que estuvo un mes en el Mundial, nadie lo investiga ni se sabe qué hizo con ese dinero y hoy estamos pagando las consecuencias, sumado a la guerra (Ucrania-Rusia)”.“La situación económica está muy complicada”, pero Massa está haciendo un trabajo muy importante”, dijo y planteó: “Tiene que bajar sí o sí la inflación sino no serviría de nada todo lo que está llevando adelante el Gobierno, como el control de precios, las paritarias libres. Si no se ataca el corazón de la inflación, no le veo salida”.