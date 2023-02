La canasta para evitar la pobreza subió 7,2% en enero y una familia necesitó más de $160 mil para no ser pobre

El costo de la canasta básica total (CBT) subió 7,2% en enero, por lo que una pareja con dos hijos necesitó $163.538 para no ubicarse por debajo de la línea de pobreza, según informó INDEC.Es más del doble que hace un año, cuando se necesitaban $78.624 para que una familia no sea considerada pobre.En paralelo, el costo de la canasta básica alimentaria (CBA) también subió 7,2%, por lo que la misma familia tipo requirió ingresos por $72.043 para no caer en situación de indigencia.De esta forma, la CBT acumuló un incremento de 108% en los últimos 12 meses; mientras que la CBA subió 109,8% en el mismo período.El dato se conoce dos días después de que el INDEC difundiera la inflación de enero, que se elevó al 6%. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mostró un salto con respecto a diciembre pasado, cuando marcó 5,1%, dato que dio continuidad a la desaceleración de fin de año que impidió que la inflación superara el 100%.Por otro lado, la semana pasada se conoció que el 37,7% de la población es pobre. Surge de los datos correspondientes al tercer trimestre del año pasado.