Martín Sabbatella sobre Cristina Kirchner y las Elecciones 2023: No hay democracia con la líder popular más importante proscripta"

El presidente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, expresó la necesidad de "romper la proscripción" contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y reiteró la necesidad de que ella sea la próxima candidata a presidenta del Frente de Todos de cara a las elecciones de este año., aseguró Sabbatella.Bajo esa premisa, enfatizó: "Este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia, no se puede pensar en un proceso electoral sano si la figura que tiene mayor intención de votos no puede presentarse a elecciones. Está claro que están proscribiendo a Cristina porque es indiscutiblemente la persona a la que el Pueblo quiere votar”.A su vez, el titular de Nuevo Encuentro señaló: “La mayoría de la militancia, la mayoría de la dirigencia del Frente de Todos y la mayoría del Pueblo estamos convencidxs de quea, y la proscripción impide que eso suceda. No se puede naturalizar una situación donde la figura que mayor intención de voto tiene en todo el arco político nacional no pueda presentarse a elecciones por decisión de la mafia mediática-judicial”.“Hay una memoria y un recuerdo realmente positivo de lo que significaron los gobiernos de Néstor y Cristina. Esa memoria está en los barrios populares, está en los sectores medios y en los empresarios nacionales. Por eso, Cristina debe liderar ese proceso de cara al futuro. Cristina es memoria y esperanza., completo.