Larreta lanza su candidatura presidencial por redes en plena interna con Bullrich

Funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires salieron a cruzar a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien el lunes le exigió al jefe de Gobierno porteño,, quede implementar las pistolas Taser.El jefe de Gabinete porteño,afirmó este martes que el uso de las pistolas Taser "no es un tema de decidir usarlas" sino que requieren de "la autorización" del Gobierno nacional., publicó Miguel en su cuenta de Twitter.En ese sentido, el funcionario porteño resaltó que "la traba a la importación" de estas pistolas está en la Justicia y que "hace dos semanas" hubo una sentencia judicial que ordena a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (Anmac) "definir la situación".remarcó Miguel, quien adjuntó en su publicación un breve video donde Bullrich pide a Larreta que "tome la decisión" de utilizarlas.El secretario de Asuntos Públicos porteño,también cuestionó los dichos de Bullrich e insistió en CABA decidió que la Policía de la Ciudad utilice este armamento, además de que mencionar que están compradas las pistolas y los agentes capacitados para su utilización., indicó Bullrich ayer en una entrevista con el canal A24.La precandidata a la presidencia por el PRO dentro de la coalición Juntos por el Cambio (JxC), espacio en el que mantiene una fuerte interna política con Larreta, agregó vía Twitter:Otro que cruzó a Bullrich fue el secretario general y de Relaciones Internacionales de la Ciudad, Fernando Straface. El funcionario dijo que "la CSJ nunca se pronunció sobre las Taser. CABA consiguió sentencia favorable de un juez federal para importar las Taser el 8/2/23. El Gob Nac apeló el 9/2/23 y suspendió la autorización. Sin sentencia firme ningún gobierno puede comprar Taser".Tras la explicación, Straface cuestionó el comentario de Bullrich:El crimen de la policía porteña Maribel Nélida Salazar, asesinada la semana pasada en la estación Retiro de la línea C, originó que la oposición volviera a discutir la utilización de las 60 pistolas Taser que el gobierno de Larreta compró en mayo de 2021 pero que no fueron aprobadas por la Anmac, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.Las pistolas Taser, que provocan una descarga eléctrica de 400 volts que inmoviliza durante cinco segundos a quien recibe el disparo, son definidas por el Comité contra la Tortura de la ONU como provocadoras dey constituyen