Juicio político a la Corte: qué jueces declaran primero como testigos y qué les preguntarán

Sebastián Ramos archivó la primera de las denuncias contra el ministro de Seguridad porteño y Ramos Padilla envió a Comodoro Py la denuncia que inició el gobernador Axel Kicillof.

La comisión de Juicio Político del Congreso empieza este jueves la etapa de investigación contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y. Además fueron citados otros funcionarios de la Corte.Ramos y Padilla tuvieron a su cargo las causas de los chats de Telegram que mantuvieron, vocero y principal colaborador de Rosatti,ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, en la previa al fallo de Coparticipación que terminó beneficiando a la Ciudad.Por lo que ambos magistrados serán cuestionados sobre sus decisiones en dos causas iniciadas por la disputa entre el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y Nación.Para el Frente de Todos “hay una indefinición” judicial sobre el tema de los chats de Lago Escondido y la comunicación filtrada. “Les vamos a preguntar por el trámite de los expedientes”, adelantó el legislador oficialistaen Diputados TV.y señaló una serie de irregularidades en el trámite de la causa”, graficó Tailhade las diferencias judiciales.Sobre el resto de los funcionarios citados a la comisión, el legislador sostuvo: “Son de la Corte y de jerarquía a quienesEs importante conocer cómo se fue construyendo el fallo y si tuvieron intervención”.Entre los citados se encuentran Cristian Abritta, el extitular de la Secretaría Judicial N°5 que actualmente no existe en el organigrama de la Corte Suprema; el subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración, Sergio Rubén Romero; el de la Secretaría Judicial N°2 Previsional, Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz; y Alejandro Daniel Rodríguez, de la Secretaría de Juicios Originarios.Asimismo, de la vocalía de Horacio Rosatti serán llamados Roberto Miguel Ángel Saggese y Adriana Norma Valinotti; mientras que, a propuesta de la diputada de la CC-ARI Paula Oliveto, se convocará a Mario Cimadevilla, exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura.Todos los testigos citados están obligados a asistir, incluso los que tienen cargos públicos como los jueces federales, y en caso de no hacerlo, el oficialismo ya anticipó que tiene potestad de hacerlo por la fuerza pública. «El que no quiere venir, vendrá por la fuerza pública, ya hubo dos antecedentes de esto», dijo Tailhade.Para la siguiente audiencia de la comisión,, involucrado en el viaje a Lago Escondido, que concurrirá para dar testimonio sobre lo sucedido en su último cumpleaños al que habrían concurrido juntos D’Alessandro y Robles, frente a la filtración de videos de esa reunión.La comisión aprobó por mayoría la admisibilidad de 14 pedidos de juicio político, que reúnen denuncias sobre 60 hechos, contra los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.