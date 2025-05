Paritarias bonaerenses: Kicillof se reunirá con los gremios estatales para negociar una nueva oferta salarial

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibirá a los gremios estatales por tercera vez el próximo martes 7 de mayo, con el fin de renegociar la oferta salarial. Anteriormente, habían ofrecido un aumento del 7% en dos tramos, uno en mayo y otro en julio, sin embargo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la propuesta por ser "insuficiente" ante la pérdida del poder adquisitivo.Los sindicatos insisten en que el porcentaje propuesto por el Gobierno bonaerense no alcanza para compensar la pérdida salarial acumulada, y por tanto, no llega a cubrir las necesidades básicas. Además de reclamar un incremento acorde con la inflación, exigen que se restituya el 3% correspondiente a la antigüedad en los sueldos.“La situación económica de los trabajadores es crítica”, advirtió Claudio Arévalo, secretario general de ATE provincia de Buenos Aires. En esa línea, solicitó un mayor esfuerzo por parte de las autoridades para mejorar las condiciones salariales del sector público.El sector docente sumó su negativa ante la propuesta oficial. El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a FEB, SADOP, SUTEBA y UDOCBA, manifestó que el aumento propuesto "es insuficiente para hacer frente a la compleja situación económica que atraviesa el sector”.Tanto estatales como judiciales y docentes, presionan para que el incremento no quede por debajo de la inflación del último trimestre. A pesar de la insistencia del reclamo, el Ejecutivo bonaerense confirmó que tomarán los valores de los sueldos de marzo para calcular la suba.