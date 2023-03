Polémico posteo de Racing generó críticas en las redes: la responsabilidad del cuñado de Larreta

Racing Club informó que en el inicio del ciclo lectivo 2023 “confirmó con la comunidad educativa: en menos de una década (a partir de 2014) donde duplicó la cantidad de alumnos y alumnas que cursan en los tres niveles del Colegio”. “Y llevó a pleno el concepto de integración, con la inscripción de una niña con síndrome de Down rechazada por otras instituciones”, remató el comunicado en su primer párrafo.

Cabe recordar que el titular del Departamento de Comunicación y Marketing de Racing Club es Roby Martínez Álvarez, cuñado de nada más y nada menos que el jefe de Gobierno de CABA y precandidato a presidente por el PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

En el comunicado, se hizo muchísimo hincapié en la inscripción de una niña con síndrome de Down que, siempre siguiendo a tal información, había sido rechazada por otras instituciones.La misiva reflejaba clima de celebración. “Y mucho más, porque en este primer día, la comunidad educativa y de padres y madres de la escuela recibió a una niña con síndrome de Down cuya inscripción fuera rechazada en diversos establecimientos de la zona”, añadió.expresó Mariano Cúneo Libarona, integrante de Comisión Directiva a cargo del área educativa.De todas formas, si bien la intención fue valorada no cayó para la nada bien en las redes sociales. De hecho, el sitio Doble Amarilla detalló que el comunicado fue cuestionado por la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA). “Creo que lo que ha pasado en este tweet de Racing, con buena intención, es poner de manifiesto un hecho ordinario que muchas veces parece extraordinario. Tal vez desde la comunicación se podría haber tratado de una manera distinta”, le dijo a dicho portal Alejandro Cytrynbaum, el titular de la asociación civil, no sin manifestar sus inquietudes.