Aníbal Fernández sobre la inseguridad en Rosario:No puede suceder más, tenemos que ir con el cuchillo hasta el hueso

Tras la reciente amenaza hacia a Lionel Messi y el asesinato de Máximo, un niño de 11 años, en una balacera; el ministro de Seguridad,, se refirió a la situación de inseguridad y violencia narco en Rosario y sostuvo que “son situaciones que no pueden suceder más”.", afirmó el ministro de Seguridad en diálogo con C5N.Respecto al avance del narcotráfico y de balaceras en la ciudad santafesina, destacó que "hace 20 años están haciendo esto estos tipos" y consideró que "alguien permitió que eso sucediera".En esa línea, el titular de la cartera de Seguridad contó que en las últimas semanas detuvieron a 12 personas que debían estar en la cárcel. "Alguien los dejó salir", advirtió y manifestó que"En este caso (por el crimen del niño de 11 años) puntualmente no estaba Gendarmeria, estaba fuera de faja de empeñamiento que es la que indica en dónde tienen que actuar", explicó Fernández tras asegurar que desde su cartera constantemente se hace una revisión del "Mapa del Delito" para que las distintas fuerzas se distribuyan en las zonas elegidas según las necesidades de cada sector.Sobre el crimen de Máximo también explicó por qué la Policía no puede proceder de la misma forma que los vecinos, que atacaron la casa de un presunto narcotraficante. “Son cosas distintas, los vecinos mismos marcan el lugar porque saben.Se necesita un sostén, un trabajo mayor”, concluyó.