Larreta se sacó una foto con Valdés y sigue la pelea PRO con Bullrich por cooptar radicales

cómo el gobernador Gustavo Valdés se sacó una foto con Horacio Rodríguez Larreta en Corrientes a días de dar publicidad a otra instantánea con Patricia Bullrich, adversaria interna del jefe de Gobierno como precandidatos presidenciales, y de reunirse con los radicales cercanos a la ex ministra de Seguridad y enfrentados a Gerardo Morales, mandatario de Jujuy y jefe de la UCR

Los correntinos son fundamentales para el crecimiento de todos los argentinos y @gustavovaldesok viene haciendo un enorme trabajo gestionando la provincia. Estamos de acuerdo en que vivimos un contexto muy delicado y que es necesario que trabajemos juntos. Se puede. pic.twitter.com/UCxxntSzo6 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 9, 2023 #Goya progresa gracias a obras estratégicas que recorrimos junto a @horaciorlarreta y el intendente, @marianohormaech.



Una de ellas, la reconstrucción total de sus defensas -que incluirá, en una segunda etapa, un paseo costero-, es indispensable para la seguridad de la ciudad. pic.twitter.com/fdhmQOr6ib — Gustavo Valdés (@gustavovaldesok) March 9, 2023

mientras Larreta quiere ser presidente y para ello busca fortalecer apoyos radicales que excedan su alianza con Morales, que busca también llegar a la Casa Rosada, y Lousteau y por eso se fotografió con Valdés, el sector de este último pondera la línea radical que impulsa a Manes para el sillón de Rivadavia, lo que los ubica cerca de Bullrich, otra competidora por el mismo cargo

Laentre los precandidatos que militan en las filas del PRO y de la UCR adquieren cada vez más complejidad y profundidad de cara a las elecciones de este año y pintan así un panorama pedregoso para la principal coalición opositora, pese a que una buena porción de las encuestas los muestra con amplias posibilidades de victoria y que incluso algunos de sus referentes ya se autoperciben ganadores.Prueba de esta situación esEs que Larreta es aliado del presidente del Comité Nacional de la UCR y el líder de Evolución,, lo que incomoda a los correligionarios comoEl alcalde porteño estuvo con Valdés en Goya, evento del que también participó el intendente local,; y su par de Corrientes,. Ambos mandatarios brindaron una conferencia prensa donde el mensaje elegido fue en el tono de su campaña electoral. También recorrió obras viales y habló con comerciantes.Llamativamente para el correntino, habida cuenta de que no lo favorece, ambos coincidieron en el reclamo que mantienen con Nación por la coparticipación: “El debate no es con la ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque la coparticipación viene del gobierno nacional que se queda con más del 60% de los recursos de la Nación”.“Nosotros como gobernadores tenemos la responsabilidad de llevar adelante las funciones más esenciales del Estado: educación, salud, seguridad, producción, industrialización, los caminos y la ayuda a los municipios; entonces no puede quedarse la Nación con ese porcentaje”, argumentaron.No obstante,. Es que Rodríguez Larreta se sacó una foto primero en la ExpoAgro con Morales, con quien tienen una alianza que incluye al senador nacional del radicalismo Evolución dentro de Juntos por el Cambio, sellado en el acto de Costa Salguero del año pasado.Esa situación no agradó a un grupo de radicales, quienes comenzaron a diferenciarse de la conducción del Comité Nacional que encabeza el gobernador de Jujuy. Para exhibir esa situación a cielo abierto, Valdés, Manes, Cornejo, Naidenoff yarmaron un encuentro y foto con Patricia Bullrich, enemiga interna de Larreta en el PRO, en la Fiesta de la Vendimia.La presidenta del PRO, además de disputarle la candidatura a Rodríguez, quiere a un radical como compañero de fórmula presidencial, y con eso mete presión también en los armados provinciales de Morales y de Lousteau en territorio porteño.En esa interna radical, la información que trasciende, y la evidente lectura, es queMientras Morales estaba con Larreta en ExpoAgro, Valdés se reunió con esa línea interna de radicales en la sede del Banco de Corrientes, en CABA. Nadie de ese sector dice que el encuentro con Bullrich en Mendoza haya implicado un acuerdo electoral. Tampoco surgió esa versión cuando la ex ministra deestuvo con Manes hace días. Sólo hacen saber a quien les pregunte que representan a un espacio dentro de la UCR que busca consolidar gestiones y construir un proyecto de país para pelear en Juntos por el Cambio.La noche del martes, además, lo tuvo a Valdés reunido con senadores y diputados nacionales y provinciales, intendentes, concejales y dirigentes del radicalismo que este año piensan disputar gobernaciones, intendencias y cargos legislativos en varias provincias.Así las cosas,