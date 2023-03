Juicio a la Corte Suprema: volvieron a citar a Stornelli, vaticinan posible desafuero

La Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados citó nuevamente al fiscal federalluego de no haberse presentado de manera presencial al proceso contra los integrantes de la Corte Suprema. Será el próximo martes 14 de marzo y lo advierten por desafuero si no asiste.El motivo por el cual fue citado en condición de testigo es porque pidió el cierre de la causa iniciada que investigaba los chats entre el colaborador dey el ministro de Seguridad porteño,actualmente con licencia.En lugar de presentarse de manera presencial, lo hizo por escrito que decía que solo estaba dispuesto a declarar de esa manera porque así lo permiten sus. Pero también pueden pedirle que asista por el uso de la fuerza, sin embargo, confirmaron que no será así.De no hacerse presente, se debe pedir el inicio de un proceso administrativo al procurador Eduardo Casal para que se le quiten los fueros.", anunció la presidenta de la comisión, al rechazar el planteo del fiscal para declarar por escrito.Además de Stornelli, la comisión había convocado para esta audiencia a la titular de la fiscalía federal 1 de La Plata, María Roteta, quien se excusó de asistir por cuestiones personales, pero pidió reprogramar su presencia.