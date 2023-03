Argentina, 1985: sin Óscar pero "recuperándonos como sujeto social" y retomando relatos de la democracia

Después de mucha espera, expectativas y de haber logrado múltiples premios en la industria del cine, finalmente el Oscar no pudo ser posible para Argentina, 1985. Es que el largometraje de Santiago Mitre no logró este domingo el galardón al Mejor Film Internacional porque finalmente fue para la alemana Sin novedad en el frente: la representante alemana, dirigida por Edward Berger y coproducida por Netflix, que puso todo su arsenal de promoción al servicio de su película.Pero lejos de la tristeza o la decepción, el público, las redes y quienes fueron parte del filme celebraron el camino recorrido y el éxito que cosechó desde su estreno.expresó en diálogo con Política Argentina,, actriz que interpretó a, cuyo testimonio crucial tumbó todos los resabios de dudas y cuestionamientos que residían en la opinión pública al momento del juicio a las Juntas y retomó la importancia central del juicio a las Juntas en la lucha por los Derechos Humanos en Argentina.Adriana Calvo se convirtió en la primera sobreviviente en declarar ante la Cámara Federal porteña, que juzgaba a los nueve comandantes. Su declaración fue contundente, precisa y logró dejar sin palabras a las defensas que hasta minutos antes habían estado acosando al periodista Robert Cox, el exdirector del Buenos Aires Herald y uno de los pocos editores que se animó durante los años del terrorismo de Estado a publicar las denuncias de los organismos de derechos humanos. “expresó Laura Paredes quien le puso el cuerpo a la mujer que dejó un testimonio que fue hito para la historia al poner en valor el cine nacional y la llegada del cine nacional a las pantallas internacionales., consideró Paredes en diálogo con este medio. Es que Adriana Calvo fue, además, la persona que hizo que la madre de Luis Moreno Ocampo dijera:La madre del letrado tenía como costumbre asistir a misa con el dictador y no veía con demasiados buenos ojos que su hijo (en aquel momento un treintañero que venía de familia militar) se hubiera embarcado en la tarea de acusar a los integrantes de las tres primeras Juntas que ejercieron el poder de la vida y de la muerte desde el 24 de marzo de 1976.Al respecto, Paredes consideró quevaloró la actriz.Al tiempo que sumó que “, precisó Paredes.En esta línea, Paredes expresó a Política Argentina que “como actriz nunca me había sucedido algo de este estilo, participar de una película donde la relevancia sea que dialoga tanto con la realidad, y sobre todo, con un hecho constitutivo de la democracia argentina”.”, rememoró.Y concluyó que“Creo que ningún otro trabajo va a parecerse”, cerró.