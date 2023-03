En 2022 la Argentina recuperó todos los empleos registrados perdidos durante la pandemia y con Juntos por el Cambio

Durante el año pasado,, con 24 meses consecutivos de generación de trabajo registrado privado en el país.Así lo determinó un informe delque estableció que la mayoría de las regiones del país ya se encuentran en niveles superiores a los de febrero de 2020, por lo queEs que, como lo informó el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), incluso en diciembre se generaron 14.399 nuevos puestos de trabajo registrados en el sector privado, un 0,2% más que en noviembre.A nivel provincial,CABA, Cuyo y el NOA son las más afectadas, aunque todas se ubican en niveles cercanos a la pre-pandemia, con la excepción de Tucumán.El informe que definió que, que son la mayoría: Catamarca, Formosa, Tierra del Fuego, La Rioja, Misiones, San Luis, Chaco, Santiago del Estero, La Pampa, Río Negro, San Juan, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos, Corrientes y Santa Cruz y Buenos Aires.Seguidas por; en tercer lugar se ubican las que prácticamente se encuentran. Y cuarto,(con caída del -2,8%).De este último grupo, dos sectores crearon empleo en el mes de diciembre y los dos restantes registraron una destrucción del mismo”, detalló el informe del CEPA.Las diferencias entre las provincias se deben a lo que sucede en cada sector de la actividad económica y su mayor o menor presencia en cada jurisdicción.En el primer grupo se encuentran los sectores más dinámicos comoque está 16,1% por arriba de febrero del 2020,(8,3% vs. febrero 2020),(7,5% vs. febrero 2020) y, que logró superar en 15,7% a julio del 2020, el período más duro de la pandemia y con fuerte impacto para este rubro. A ellosEntre los sectores en recuperación, que aún no llegaron a los niveles que tenían antes del Covid pero que continúan generando puestos, están Salud y Transporte, mientras que actividades como Agricultura, Pesca y Finanzas todavía se encuentran en crisis.“Para los meses siguientes es posible que parte de las heterogeneidades que veíamos hace un tiempo retornen producto de una actividad general que comienza a ceder, donde sectores como la construcción o turismo puedan desacelerarse y la industria recupere su posición de conductora del crecimiento”, estimó el informe del CEPA sobre el impacto de la desaceleración de la actividad económica a nivel sectorial.Respecto a los salarios, e“Se observa que el nivel de diciembre del 2022 se mantiene en valores equivalentes al promedio del año 2019, pero superiores a diciembre de 2019 (entre 3 y 4 puntos)”, detallaron.