La desocupación escaló al 7,3% en CABA y trapan el subempleo y el empleo precario

La desocupación se aceleró al 7,3% en CABA durante el segundo trimestre de 2024, frente al 6,8% del mismo período de 2023, según informó el Instituto de Estadísticas y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA). De esta manera, el desempleo alcanzó a unos 122.500 porteños, de los cuales un 48,3% son mujeres y otro 51,7% son hombres.En tanto, un 7,2% de las personas quiere trabajar más horas, busca otra ocupación y está disponible. Esto implica que hay unos 246.500 porteños (14,5%), que pertenecen a la población económicamente activa, está en busca de un empleo porque no lo tiene o busca hacerlo más horas.Del total de la población desocupada, más de la mitad (54,9%) declaró tener el nivel de certificaciones educativas que corresponden a nivel medio completo o superior incompleto. En el último año, la población desempleada con certificaciones educativas universitarias completas aumentó 8,2 puntos porcentuales (p.p.), al pasar de 14,8% a 23%.Del total de la población ocupada durante el segundo trimestre de 2024, el 71,3% trabaja en condición asalariada. Se trata del guarismo más bajo de la serie histórica. Pero el volumen de empleados con derechos laborales muestra una disminución de 4%. "La reducción en la tasa de asalarización ocurre especialmente dentro de la población femenina", destaca el informe.Al 73,9% de la población asalariada le efectúan descuentos jubilatorios, mientras que el el 7,8% aporta por sí misma a la seguridad social; el otro 18,3% no lo hace, por cuanto no tiene registro de ningún tipo en la seguridad social. La población asalariada que aporta por sí misma a la seguridad social cae 31,8% en términos interanuales.El 12,5% de la población ocupada porteña registra pluriempleo. La población con más de una ocupación muestra una distribución disímil por sexo: las mujeres representan el 52,9% y los varones 47,1%. Esto se debe a que las mujeres generalmente, por la misma labor, ganan menos.La población ocupada con más de una ocupación, registra un promedio de 43,5 horas semanales trabajadas en todas las ocupaciones. En particular, dedica 12,2 horas en ocupaciones secundarias. De la población ocupada pluriempleada, el 77,5% está en condición asalariada dentro de su ocupación principal.