La salud de Alberto Fernández: suspendió un acto clave, sigue en Olivos y será intervenido en horas

El presidentesuspendió un acto clave que estaba pautado pese a su problema de salud. Se decidió posponerlo por pedido de su jefe de Gabiente,y darle más relevancia la semana que viene. Mientras, espera por la intervención debido a su hernia de disco lumbar. El mandatario iba a realizar hoy por la mañana desde la Quinta de Olivos el llamado a licitación para la obra del canal Magdalena, junto al ministro de Transporte,El acto estaba confirmado para las 11 pero se suspendió a último momento. Un llamado de Rossi hizo cambiar todo.La idea del proyecto del Magdalena es construir una ruta navegable que conectará la Hidrovía Paraná-Paraguay con el Océano Atlántico.o con Fernández in situ de la próxima semana la presencia de gobernadores de esa zona.Mientras,. Son encuentros con María Emilia Soria (reelecta intendenta de General Roca, en Río Negro) y el jefe de asesores Antonio Aracre con CEOs de Accenture. Se espera que el bloqueo a la hernia lumbar que sufre se lo realicen a Fernández en la tarde del jueves en el Otamendi. A más tardar, se hará el viernes.El trámite se demoró porque el Presidente toma anticoagulantes., explicaron desde su entorno. Confirmaron a El Destape fuentes que lo rodean que el Jefe de Estado está bien, activo, que se la pasa hablando de su salud (“habla demasiado de su salud”, se quejan a su alrededor) y que el miércoles almorzó con el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, y con el jefe comunal de José C. Paz, Mario Ishii.La semana que viene volverá a viajar por el interior. Y sigue su camino. No estará en el país en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia.