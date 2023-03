Tras su gira por Europa, Mauricio Macri pasa por Chile y luego viaja a Rosario en busca de unidad

Recién el lunes Macri volverá al territorio nacional para aparecer en Rosario, en medio de la violencia narco, presentará su libro “Para qué”.

En las próximas horas el expresidenteregresa de su gira por Europa, peroel espacio que consolidaron diferentes ex mandatarios de Iberoamérica.Partido en tres,Invitado por la Fundación Libertad, el expresidente podría también encabezar algunas actividades con referentes provinciales de Juntos por el Cambio (JxC).En esta provinciaEl diputado también es referente de los llamados PRO puros, uno de los tres sectores que existen en el partido amarillo local. Además de ellos, se encuentran el sector que lidera ealiado al precandidato a gobernador radicaly el espacio que tiene de referentes a la concejala rosarinay l, aliado al armador radicaly la senadoraLa visita de Macri, como presidente del partido, tiene la fuerza suficiente para suspender la interna por unos días, pero no es el primer movimiento que marca una baja de la tensión desde el sector de Chumpitaz reconocen que también fueron invitados a las recientes visitas de Patricia Bullrich y de María Eugenia Vidal.ya que los PRO puros (Angelini) son la pata santafesina de la candidatura de Patricia Bullrich y, en menor medida, de María Eugenia Vidal. Mientras el PRO Evolución (Chumpitaz) se enfila detrás de la campaña de Horacio Rodríguez Larreta. Por su parte, PRO+ no tiene definido aún un apoyo nacional.Que la organización esté en manos del PRO de Angelini podría llevar a bloquear a los otros sectores amarillos y dejarlos fuera de la visita, aunque desde el sector le sostuvieron a Letra P: “Cuando organizamos nosotros, sea Mauricio, Patricia o María Eugenia,la invitación es a todos", aclararon, aunque aprovecharon para chicanear: "Horacio lamentablemente no siempre hace lo mismo”.Si bien la agenda de Macri en Rosario no está definida,en el salón Metropolitano, el mismo que eligióen 2019 para presentar “Sinceramente”. Luego se expresará respecto a un tema claro: manifestará su posición fuertemente en contra de la ola de violencia y el narcotráfico en la ciudad santafecina.Antes o después, se esperan-quien todavía no definió si será candidata a gobernadora-, ya lanzado hace tiempo a la caza del voto de cambiemos dentro del frente de frentes local, y otros referentes de JxC, ya que están "todos invitados".El fundador del PRO buscará levantar su perfil internacional en Chile con su participación en la primera reunión del Grupo Libertad y Democracia, organizada por Sebastián Piñera el exmandatario chileno.El grupo de expresidentes, autodefinido cómo “un espacio de reflexión, coordinación, diálogo y acción para fortalecer la libertad y la democracia”, se creó el año pasado frente a los continuos intercambios de exmandatarios de centroderecha de América Latina y de España.Entre los miembros originales están Macri,(Paraguay),(Ecuador),(México),(Colombia),(Bolivia) y(España).Desde la organización trascendió que sólo estarán presentes Macri, Piñera, Duque, Pastrana y Quiroga, mientras que el resto de los ex mandatarios participará en forma virtual.Está previsto que los ex jefes de Estado deliberen en la casona de Las Condes de la Universidad Andrés Bello y que definan una declaración para fundamentar sus objetivos, mientras queLa expectativa está puesta en la participación en el encuentro de Lasso, en pleno conflicto diplomático con el gobierno de Alberto Fernández por la fuga desde la embajada de Argentina en Quito de la ex funcionaria María de los Ángeles Duarte (ministra de la administración de Rafael Correa) sentenciada a 8 años de prisión por corrupción.El Martes el Gobierno de Ecuador declaró "persona non grata" al embajador de Argentina en Quito, Gabriel Fuks, horas antes el presidente Lasso había pedido al embajador argentino responder por "inconsistencias" en la información dada sobre la fuga de Duarte Pesantes, la exministra condenada por corrupción que supuestamente estuvo refugiada en su embajada más de dos años. Cancillería Argentina respondió tomando una medida similar para con la embajadora ecuatoriana en este país, Xavier Monge Yoder.