Ayelén Mazzina volvió a cruzar a Miguel Ángel Pichetto: Es violencia política

Luego de que la descalificara por su orientación sexual , la ministra de Mujeres, Género y Diversidades,, volvió a cruzar a, referente de Juntos por el Cambio (JxC) y Auditor General de la Nación, a quien acusó de ejercer “”.El exsenador había opinado que la titular de la cartera de Género "debería ser una mujer, no una lesbiana”, lo que para la ministra, en diálogo con El Destape Radio, sostuvo que "fue tremendo". Mazzina remarcó en que es mucho más profundo que un ataque personal contra ella. "Hay muchas cuestiones que como compañeros y compañeras también tenemos que poner sobre la mesa y la agenda pública, que", indicó."Soy mujer", le aclaró Mazzina dirigiendose directamente a Pichetto y lanzó: ", va contra todas las leyes importantísimas que tiene nuestro país".En ese contexto, se refirió a decisión de asumir como ministra y explicó que el objetivo era "elevar las agendas de las provincias" debido a que hay "muy buenas políticas públicas" en cada una de ellas y siempre existió una concentración en la Ciudad de Buenos Aires. "Eso es lo que hacemos: viajar por cada una de las provincias y escuchar un poco más a la sociedad, dejar de dar cátedra de lo que creemos que nosotras necesitamos”.", remarcó.Mezzina explicó que las provincias "tienen otras facilidades para la gestión" y es por eso que es necesario que desde el Estado Nacional exista un acompañamiento para esas políticas públicas de género. "Dio pie para pensar como sociedad qué hacemos con las violencias hacia las infancias y que políticas pensamos para poder llegar a estos sectores, prevenir y evitar que sucedan", aclaró.Y mencionó la Educación Sexual Integral (ESI), a la que calificó como "la columna vertebral de todo" a pesar de que no se aplique en muchas provincias y sobre la cual la derecha antidemocrática "avanza" y la Ley Lucio, con media sanción en Diputados.En modo de autocrítica, la ministra reconoció sobre el peronismo: "Hablo de vivienda, de cuestiones de estudio... Me parece que necesitamos un cambio con esa generación"."Tenemos una derecha antidemocrática que mientras nos peleamos avanza con discursos de odio, discursos anti-dignidad y anti-progreso. El mensaje tiene que ser este: mirar qué nos falta, hasta dónde llegamos, lo que construímos con gobiernos peronistas. Lo hicimos siempre con las mismas banderas: la justicia social y el diálogo. Tenemos que pensar en qué necesita la gente, las demandas reales", concluyó.