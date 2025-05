León XIV reclamó la liberación de periodistas "encarcelados por buscar la verdad"

En su primer encuentro con la prensa internacional desde el Vaticano, el papa León XIV instó a liberar a los periodistas encarcelados “por buscar e informar de la verdad” y llamó a fomentar una comunicación que sea “desarmada y desarmante”, capaz de promover la paz en tiempos de conflicto. El encuentro se realizó en el Aula Pablo VI, donde el pontífice agradeció el rol esencial de los comunicadores en este tiempo “que para la Iglesia es esencialmente un tiempo de gracia”.

En ese sentido, el nuevo líder la Iglesia Católica subrayó que “el sufrimiento de estos periodistas encarcelados interpela la conciencia de las naciones y de la comunidad internacional, llamándonos a todos a salvaguardar el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa”.Para León XIV, el rol del periodismo no se limita a informar, sino que tiene una dimensión formativa y ética: “La comunicación, en efecto, no es solo transmisión de información, sino creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se conviertan en espacios de diálogo y confrontación”, sostuvo Prevost."Debemos decir 'no' a la guerra de palabras y de imágenes, debemos rechazar el paradigma de la guerra", insistió.El cierre del mensaje del nuevo Papa volvió a apelar a una responsabilidad personal de cada comunicador: “Les pido que elijan consciente y valientemente el camino de la comunicación pacífica”, concluyó.Acompañado por miembros de la curia y voceros oficiales, León XIV remarcó: "la paz comienza con cada uno de nosotros: con la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás”. En ese sentido, pidió abandonar el “paradigma de la guerra” en el lenguaje, rechazando las guerras de palabras e imágenes que muchas veces dominan los discursos públicos y mediáticos.El Papa también se tomó un momento para agradecer especialmente a quienes cubrieron los recientes acontecimientos en Roma. “Han estado en Roma estas semanas para contar la Iglesia, su variedad y, al mismo tiempo, su unidad. Acompañando los ritos de la Semana Santa; han relatado el dolor por la muerte del papa Francisco, pero a la luz de la Pascua”, expresó.Frente a los desafíos globales, pidió no rendirse ni caer en la indiferencia. “No debemos huir; al contrario, nos piden a cada uno de nosotros, en nuestras diferentes funciones y servicios, que no cedamos nunca a la mediocridad”, afirmó. Y citó a San Agustín: “Vivamos bien y los tiempos serán buenos. Nosotros somos los tiempos”.