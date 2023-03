Tras el cónclave de Massa con bancos, fondos de inversión y aseguradoras, se espera la reacción del mercado

El equipo del Ministerio de Economía que lidera Sergio Massa se reunió con representantes de bancos y entidades financieras en un desayuno de trabajo para analizar las próximas medidas para contener el dólar. La reunión se desarrolló a partir de las 9.15 en el Palacio de Hacienda y fainalizó pasdas las 10.20. Por el equipo económico participaron Sergio Massa, Gabriel Rubistein, Leo Madcur, Eduardo Setti, Lisandro Clari y Marco Lavagna, y por el Banco Central el presidente Miguel Pesce y su gerente general Agustín Torcassi.Por los bancos estuvieron Jorge Brito (Banco Macro), Alejandro Butti (Santander), Daniel García (Tesorero del Santander), Pablo León (Gerente Financiero del Banco Galicia), Carlos Heller (Credicop), Carmen Morillo (CFO del BBVA), Héctor Wiersma (Gerente de finanzas del Banco La Rioja) y Marcelo Becerra (presidente del Banco La Rioja).También participaron representantes de entidades e instituciones financieras como Ernesto Allaria (presidente de BYMA), Adelmo Gabbi (presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires), Roberto Olson (presidente MAE), Juan Politi (vicepresidente Allaria Ledesma), Julio Merlini (CEO de Balanz), Miguel Canale (Director de PPI), Valentin Galardi (presidente de la Cámara Argentina de Fondos), Francisco Gismondi (Gerente General de ADEBA), Claudio Cesario (presidente de ABA), Sebastián Negri (presidente de la CNV), Alejandro Massa (Director Ejecutivo de AVIRA), Paula Maretto (Gerente de Inversiones de ADIRA), Eduardo Felizzia (Presidente de ADEAA)Asimismo, se agregaron al encuentro Javier Timerman, Mirta Guida (Superintendente de Seguros de la Nación), Ana Durañona (Gerenta de Coordinación General de la SSN), Paula Mareto y Tomás Godino (director del MAE)., que buscarán que los organismos públicos deban desprenderse de sus bonos en dólares."Va a ser positivo. Va a haber más oferta que demanda", destacó a la salida de la reunión Adelmo Gabbi , el titular de la Bolsa de Comercio. Otro que habló tras el encuentro fue Juan Politi, vicepresidente de Allaria Ledesma: "El objetivo es estabilizar la situación financiera. Lo veo positivo"La licitación se trata de letras y bonos del Tesoro Nacional con vencimientos en abril, junio, julio y septiembre del 2023, y febrero y abril de 2024, que serán ajustados por descuento, duales o atados al dólar. Los instrumentos que podrán ser suscriptos por los Fondos Comunes de Inversión son las letras de liquidez del Tesoro con descuento a abril de 2023.En el caso de estar enmarcados en el programa Creadores de Mercado, se ofrecerán letras del Tesoro en pesos con vencimientos en junio, julio y septiembre de este año y ajustarán por descuento o por CER (ajustado por inflación). Se trata de la reapertura del S30J3 y del X18S3, así como la apertura de los nuevos instrumentos X18L3 y S31L3.Para quienes no forman parte del programa Creadores de Mercado se ofrecerán Bonos de la Nación en moneda dual con vencimiento en febrero de 2024 (TDF24) y otro Bono ajustado por dólar 0,40% con vencimiento en abril de 2024.La licitación de las LELITES con vencimiento 21 de abril de 2023 será por $953,00 por cada VNO $1.000 con un único pliego.Las Lelites son intransferibles y no negociables. El día de la liquidación, las Sociedades Depositarias podrán instruir a la CRYL del BCRA realizar una única transferencia a Caja de Valores S.A. para que los instrumentos sean depositados en las cuentas comitentes de los Fondos Comunes de Inversión que participaron de la operación.La licitación de los instrumentos para el programa Creadores de Mercado y para los que estén fuera del programa se realizará mediante indicación de precio y no tendrán precio máximo ni mínimo. Para la presentación de ofertas de estos instrumentos, habrá un tramo competitivo y uno no competitivo.