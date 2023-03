Es espantoso seguir escuchando discusiones acerca de la cifra, dijo Reigada acerca de los 30 mil desaparecidos

Para María Reigada, “este no es un 24 de Marzo más”. “Es muy particular, no sólo por ser el primero sin Hebe y porque estaremos cumpliendo 40 años de democracia continua, sino por como algunos discursos negacionistas nuevamente han tomado escena pública y eso amerita mayor discusión de cara a la sociedad”, dijo.

Por otra parte, también hizo mención de las palabras de Cristina y la proscripción contra su persona. “Hay una línea directa entre la Dictadura Cívico-Militar y la proscripción a la Vicepresidenta. Ayer, en el encuentro en el marco del Grupo de Puebla, Cristina aseguró con mucha claridad que una de las cosas que no le perdonan fue la política de Derechos Humanos que inició con el Gobierno de Néstor Kirchner, e hizo referencia a la tapa de Página 12, en la cual el genocida de Videla decía que "nuestro peor momento llegó con los Kirchner". Hoy, la manera con la que buscar terminar con los procesos políticos y los líderes populares que lucharon por la igualdad es a través del Lawfare, a través de la acción directa de la mafia judicial, acá en Argentina, en Brasil, en Bolivia, en Ecuador y en cualquier país de la región, con la intención de condicionar las democracias y la de disciplinar a los líderes populares para que no vuelvan a haber Gobiernos que defiendan los intereses populares”, señaló.

En diálogo con Política Argentina, consideró que el “que Hebe no esté, nos genera a todos y todas una sensación extraña”. “La extrañamos muchísimo, pero sabemos que la única manera de que ella esté orgullosa de todos nosotros y nosotras es llenando la Plaza de compañeros y compañeras levantando las banderas de la Memoria, la Verdad y la Justicia y luchando para romper la proscripción contra Cristina”, recalcó.Y enfatizó:Y dijo que se suma a las palabras del“No veo ningún "curro" en luchas por la memoria, la verdad y la justicia. No veo ni encuentro el "curro" en pasar 40 años, como nuestras Madres y nuestras Abuelas, buscando a sus hijos y a sus nietos desaparecidos por la última Dictadura Cívico-Militar. No veo ni entiendo a qué le llama "curro" cuando gracias a Néstor Kirchner y a Cristina Fernández de Kirchner los genocidas fueron a la cárcel, y continúan los juicios de lesa humanidad”, recalcó.Para Reigada,concluyó.