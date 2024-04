Oscar Agost: No se puede premiar al que evadió

En diálogo con Política Argentina, el diputado nacional de Hacemos Consenso Federal Oscar Agost destacó la “capacidad de diálogo” de su bancada y la posibilidad de “llegar a buen puerto” en relación a la Ley Bases. Qué dijo sobre el rol de Javier Milei.

Se ha trabajado mucho para conseguir consensos en un proceso que fue mucho más profesional que en el verano, todo indica que hay mejores condiciones para que se apruebe este texto legalEn el capitulo fiscal hemos conseguido importante concesiones como que el impuesto a los ingresos personales no tenga un mínimo cercano al millón, siendo el mínimo más cercano a los dos millones de peso, y luego concedieron que las actualizaciones no sean anuales sino trimestrales este año y semestrales en adelante. En blanqueo nos concedieron beneficios a los buenos contribuyentes ya que no se puede premiar al que evadió sin dar algún beneficio al que hizo lo que corresponde.HCF es un bloque "variopinto" en su origen pero funciona muy bien, y fue clave para que la ley no contenga cosas como la imposición de retenciones a economías regionales, la privatización total del Banco Nación, que el impuesto a los ingresos personales sea realmente para los que cobraren los sueldos más altos, que el gobierno debiera subir las jubilaciones (aunque falta y mucho) y hasta que se convocara para próximos días a debatir en comisión el presupuesto universitario. No creo que tenga más o menos valor que otros bloques, pero si es un bloque bisagra que puede ser clave para que el Presidente tenga herramientas legislativas o bien que lo limite cuando correspondaCreo que está enfocándose mucho en resolver los problemas macroeconómicos que heredó y prioriza ante todo bajar rápidamente la inflación. Me parece que el ajuste para lograr esos resultados debería amortiguarse mucho más en la clases media, en los trabajadores y en los jubilados, ya que no se tocan beneficios de grandes empresas, se licuan salarios y jubilaciones, y se suben tarifas, pero no se resuelve disminuir el gasto tributario (regimenes de beneficios impositivos para grandes empresas como lo es el vigente en Tierra del Fuego)Si, creo que es muy importante que en poco tiempo tengamos menos de un dígito mensual y que se pueda eliminar el cepo al dolar, para recuperar la senda del crecimiento y la inversión. Eso si, apagado ese incendio, la sociedad va a seguir demandando cosas importantes como una educación de calidad, salud accesible, transporte público, etc.