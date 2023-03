Macri blanqueó que evalúa volver a hacer política en Boca: Riquelme, CFK y el sueño FIFA

Mauricio Macri blanqueó que evalúa volver a echar mano a Boca Juniors como plataforma para hacer política

A sólo horas de haber anunciado que no irá por su famoso "segundo tiempo" como candidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio, jaqueado por los números insuficientes que le arrojan las encuestas,Lo hizo entrevistado por los periodistas opositores Eduardo Feinmann y Jorge Lanta en radio Mitre, cuando al ser consultado acerca de si competirá para volver a gestionar Boca Juniors reconoció que durante los próximos meses meditará si finalmente integra un lugar en la boleta opositora para la cual colocó como aspirante presidencial a su ex ministro Andrés Ibarra., comenzó su respuesta Macri, interpelado acerca de si irá como candidato a vicepresidente, misma decisión que tomócuando, en 2019, sacó al PRO de Boca acompañando en fórmula aSegún el ex jefe de Estado, Boca era "un club que era un ejemplo institucional" cuando él abandonó su administración, en el cual "cada uno tenía un rol clave", aunque no precisó que no heredó esa gestión a la dupla Ameal - Riquelme sino a Daniel "Tano" Angelici, quien gobernó durante dos mandatos sin conseguir resultado exitosos a nivel deportivo y con cuestionables números en materia económica.Macri aseguró que usa a su paso por Boca "como ejemplo en sus clases de liderazgo" y aseguró que esa situación cambió a partir de la asunción de Amor Ameal como presidente y Riquelme como vice.En esa línea, consultado por Feinmann acerca de si el máximo ídolo xeneize se parece a, analogía que el ex presidente ya realizó en el pasado, Macri asintió y agregó:Mal que le pese al líder PRO, la administración de Riquelme no consiguió todavía la ansiada Copa Libertadores, cosa que tampoco pudo lograr en ocho años su delfín Angelici, pero obtuvo casi todos los títulos locales que disputó, recuperó las divisiones inferiores y retomó la paternidad sobre River Plate pese al ciclo de Marcelo Gallardo.Hasta el momento, el ex ministro de Modernizaciónse presentó como el referente del macrismo para competir en las elecciones de fin de año contra la fórmula del oficialismo, que podría ir con Riquelme como aspirante presidencial o repetir la fórmula con Ameal. La contienda tiene anotada una tercera fuerza encabezada por el mendocino Jorge Reale.El macrismo perdió la conducción del club en 2019 con el elegido en aquel entonces de Angelici,, hombre del PRO. La dupla Ameal-Riquelme aplastó a la nómina PRO y acabó con la hegemonía amarilla en el club.El “10″, que este lunes viajó a Paraguay para el sorteo de la Copa Libertadores, reitera que tiene todas las chances electorales para seguir conduciendo al club por "95% a 5%" y, con la sutileza habitual, recuerda ante cada entrevista en que se lo preguntan que el macrismo "usa" al club para "hacer política".La versión más fuerte, que Política Argentina pudo reconstruir hace semanas incluso antes de que el ex presidente oficialice que se bajaba de la competencia por volver a Casa Rosada, indica que Macri podría buscar retomar su pisada en Boca para fortalecer su proyecto de ir por la presidencia de la FIFA , que recientemente renovó Gianni Infantino.