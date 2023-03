Tras la reelección de Infantino en FIFA, Macri quiere volver a usar a Boca pensando en 2027

su propio entorno hizo trascender en on y en off que, por un lado, podría ser parte de la lista opositora para los comicios de fin de año en Boca Juniors intentando una revancha contra Juan Román Riquelme, mientras que por otro se prepara para tratar de conducir a la FIFA en 2027

El polémico italo-suiziofue reelecto este jueves al frente de laen lo que será su segundo mandato, pese a que esta es su segunda reelección, ya que su ciclo iniciado en febrero de 2016 - el primero - tras ganar la elección al jeque dese configuró como la continuidad del de, quien tuvo que renunciar por el FIFA Gate.Lo relevante de la noticia, además de interés deportivo global, para los argentinos, tiene que ver con que,, quien también se muestra en similar postura para las elecciones presidenciales de este año.Es que, que ya tiene varios anotados,El italo-suizio Gianni, como se mencionó antes, fue reelecto este jueves al frente de la FIFA en el que técnicamente será su segundo mandato. Su primer período fue la continuidad del de Blatter.Esto significa que cuando el 5 de junio de 2019 Infantino fue reelecto, dio inicio al que formalmente sería su primer mandato. Por eso que ahora, en el Congreso de FIFA que se llevó a cabo en Kigali (Ruanda), fue reelecto para su segundo período. Es un detalle no menor ya que lo habilita, si así lo deseara, a aspirar a renovar su presidencia en 2027 y así seguir al frente hasta 2031.Infantino anunció que iría por la reelección antes del sorteo para el último mundial, en un momento en el que su presidencia atravesaba turbulencias, peleado con las dos confederaciones más fuertes del planeta: UEFA y Conmebol.No obstante, pudo diplomáticamente desanudar los conflictos y en noviembre de 2022 sentenció su nueva presidencia al confirmarse que no tendría rivales."Los ingresos aumentaron hasta la cifra récord de u$s 7.500 millones (hasta 2022) en un periodo que se vio afectado por el COVID-19. Cuando llegué, las reservas de la FIFA rondaban los u$s 1.000 millones de dólares, hoy son de casi 4.000 millones", dijo Infantino para mostrar números que avalen su continuidad, pero también hizo promesas: “Prometemos nuevos ingresos récord para el próximo ciclo de u$s 11.000 millones, y la nueva Copa Mundial de Clubes no está incluida en esa cifra, por lo que podría aumentar en un par de miles de millones (más)”.Incluso celebraron su continuidad, de este lado del mundo, el titular de la Conmebol,, y el de la AFA,El ex presidente Macri sigue en su doble juego de construir de cara a cada una de sus "pasiones", casi convirtiéndolas en una sola, como hizo desde que comenzó su presidencia en Boca Juniors, la mechó con un cargo en Diputados que casi no utilizó, llegó a jefe de Gobierno en CABA y concluyó con su estadía en la Casa Rosada.Es queSe sabe que Macri blanqueará en abril, posiblemente, si juega en la política este año o no. Si no lo hace, será el árbitro de la contienda entre Larreta y Bullrich, a quien prefiere y deja en claro de manera solapada.En cuanto al fútbol, la situación pasó de los rumores de que iría como candidato a presidente de Boca para enfrentar a Riquelme o quien encabece la fórmula del ídolo xeneize, quien acabó el ciclo PRO en 2019, a un casi adelanto de qué rol jugará hecho nada más y nada menos que por su amigo y ex mandatario boquense, dijo el signado como operador judicial macrista entrevistado por TN.El candidato al que acompañaría Macri es Andrés Ibarra, su ex ministro de Modernización, el encargado de los despidos durante su mandato. En esa misma entrevista, Angelici trató de dañar a Riquelme, cosa que parece no hacer mella en el ex enganche de Boca y la Selección nacional.Es que, justamente, Riquelme enfatiza sólo un concepto cada vez que sale a responder las críticas de Macri, Angelici u otro enviado. "Quieren volver a usar el club para la política", les enrostra el Diez.Ahora bien, la intención eventual de Macri para volver a Boca está íntimamente relacionada con su plan de ser, alguna vez, presidente de la FIFA. En este mandato que acaba de asumir, Infantino tendrá desafíos como la organización del nuevo formato de la Copa del Mundo, que será en Estados Unidos, Canadá y México y configurará la primera edición con 48 equipos.En la segunda mita de 2024 se votará el organizador de 2030, año del centenario del primer Mundial, donde Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay buscarán imponer su candidatura romántica apostando a la historia y a las raíces de la Copa del Mundo. En 2025, en tanto, debutará el nuevo Mundial de clubes con 32 equipos. Antes, tiene la Copa del Mundo Femenina, a realizarse en Nueva Zelanda y Australia y que promete que ya contará con 32 seleccionados.Con todo esto en gateras, Infantino podría aspirar una nueva reelección en 2027. Pero en su misma trinchera, desde la Fundación FIFA y sus millones de dólares y con sus ganas de volver a echar mano a Boca, espera Macri. Su propio entorno filtra que el ex presidente tiene una parte de sus ganas en la política, pero otra en el fútbol.En ese tren, uno de sus objetivos a largo plazo es imponerse como el sucesor/continuador de Gianni Infantino al frente de FIFA.