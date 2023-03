Otra mala para Pepín Simón: el Parlasur votará su expulsión en la próxima sesión

El Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó el lunes una propuesta para que en la próxima sesión se vote la expulsión del parlamentario y ex asesor judicial macrista, a quien recientemente la Corte Suprema de Justicia de Uruguay decidió no darle refugio en el país . Pepín cada vez más cerca de la extradición a la Argentina.Durante la sesión ordinaria 85° del Parlasur, que se llevó a cabo este lunes,al dictamen de la comisión de Asuntos Internos y Presupuesto.La parlamentaria, del Frente de Todos (FdT), señaló que el caso de Rodríguez Simón implica “una situación de gravedad institucional” y en ese sentido solicitó la “expulsión inmediata” del exasesor judicial macrista.También solicitó que “la sentencia de la Corte uruguaya se incorpore al dictamen de comisión y”.La semana pasada, la Corte declaró "inadmisible" el recurso de Casación interpuesto por Rodríguez Simón, quien buscaba que ese tribunal habilitara su solicitud de refugio político, lo que le hubiera asegurado no tener que regresar a la Argentina donde es reclamado por la jueza María Servini, quien lo llamó a indagatoria por supuesto hostigamiento al Grupo Indalo, a jueces y a fiscales. También fue solicitado como testigo en el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia, a donde claramente no se presentó.“No podemos seguir construyendo la confianza y la solvencia del Parlasur teniendo permanentemente la cuestión de este prófugo de la justicia argentina”, aseveró Britto en la sesión.Por su parte, la parlamentariade la UCR, pidió a Rodríguez Simón "que se presente en la justicia argentina”. “En Argentina estamos viviendo en Estado de derecho, que respete la justicia uruguaya y la argentina. El bloque de la UCR exige que se presente”, añadió.Frente a lo que, el presidente del Parlasur,, en el informe de la comisión de Asuntos Internos y Presupuesto, dado que por reglamento no podía tratarse en la jornada de este lunes. La propuesta obtuvo 50 votos afirmativos sobre 53.La próxima sesión ordinaria tiene fecha para el 29 de mayo. “En el medio, trabajaremos un consenso entre todas las fuerzas democráticas con representación en el Parlasur. Tenemos tiempo y confianza en la justeza del planteo”, expresó el parlamentario.