Senado: se traban las negociaciones entre los principales bloques para consensuar temario y sesionar

Los presidentes de los principales bloques políticos del Senado no lograron avanzar este mediodía en un acuerdo para unificar el temario y concretar una sesión especial mañana, en el marco de una reunión de Labor Parlamentaria conducida por las autoridades de la Cámara alta.Fuentes parlamentarias señalaron a Télam que por el momento "no hubo acuerdo" entre el bloque oficialista del Frente de Todos que conduce José Mayans y el interbloque de Juntos por el Cambio que preside Alfredo Cornejo, aunque no descartaron que durante el día continúen las tratativas para lograr sesionar tras más de cuatro meses de inactividad.De la reunión, que se llevó a cabo en el Salón Gris del Palacio Legislativo, también participó el bloque de Unidad Federal que dirige el senador por Jujuy Guillermo Snopek.El encuentro fue encabezado por la presidenta provisional del Senado, la oficialista santiagueña Claudia Abdala de Zamora, en reemplazo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien está al frente del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Alberto Fernández a Estados Unidos.La propuesta para establecer un plan de labor fue realizada por el interbloque del FdT a los integrantes de JxC, que hoy es la primera minoría, y al flamante espacio de Unidad Federal, compuesto por peronistas disidentes.La de hoy fue la primera reunión de Labor Parlamentaria en nueve meses: la última vez fue el 29 de junio del año pasado. De concretarse el acuerdo para sesionar, será el primer plenario de la Cámara desde la sesión especial celebrada el 16 de noviembre de 2022 cuando se aprobó el Presupuesto para este año.El oficialismo buscó consensuar un plan de labor tras conocerse los pedidos de sesión especial formulados la semana pasada por los bloques de la oposición que, de juntar voluntades, les alcanzaría para lograr quórum propio.Unidad Federal formalizó un pedido de sesión especial para este miércoles para tratar, entre otros temas, la designación de jueces de la ciudad de Rosario, afectada por una seguidilla de crímenes que se le adjudican al narcotráfico.El interbloque de senadores de JxC se sumó con un pedido similar, pero para mañana, el mismo día que tenía pautado el FdT, aunque no lograron aún ponerse de acuerdo con los temas a incluir en el debate.Entre los temas solicitados por la oposición figuran una serie de pliegos judiciales para Rosario, la Ley Lucio (por el caso del asesinado niño Lucio Dupuy) y un proyecto de reducción del IVA en las tarifas eléctricas.El oficialismo, en tanto, busca incluir los pliegos judiciales, además de la Ley Lucio -ya aprobada por Diputados- y la Ley de Alcohol Cero, aunque en este tema habría disidencias entre algunos oficialistas de provincias productoras de bebidas alcohólicas.