El senador David Hirtz habló de la decisión de Mauricio Macri de no postularse de cara a las elecciones 2023. “Daba la sensación de que Macri iba a ese camino por las reuniones que tuvo en los últimos tiempo buscando bajar acuerdos y disciplinar. Daba la sensación de que no iba a ser presidente. Es una decisión acertada porque si bien tiene un núcleo duro como Cristina Kirchner también hay un sector muy importante de la sociedad que no la acompañaría de ninguna manera. Es una decisión acertada desde lo político y desde la construcción del espacio”, señaló.

Consultado sobre el impacto de la UCR de las decisiones de Macri, dijo: “Impacta en menor medida en la UCR dado que el radicalismo tiene sus dos candidatos en la cancha”. “Tanto Morales como Manes están recorriendo. He acompañado a ambos que están con un nivel de conocimiento más bajo que los postulantes del PRO pero creo que dentro de 30 días esto tiene que tener un matiz de definiciones”, bregó.

Y opinó sobre “la encrucijada en la que se encuentra Kicillof”. “Hay un sector importante del peronismo que ve a Axel proyectado a nivel nacional aunque sabemos que al Gobernador le interesa mucho retener la Provincia. Más allá de que la presión sea de Máximo e Insaurralde también hay una movida nacional porque Kicillof captura buena parte del voto de Cristina en el Conurbano que le ayudaría al FDT si no a ganar la elección al menos tener una mejor elección parlamentaria”, recalcó.

