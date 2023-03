Tailhade: Es el peor momento del Consejo de la Magistratura desde su creación

En declaraciones a Política Argentina, el diputado nacional del bloque Frente de Todos e integrante del Consejo de la Magistratura, Rodolfo Tailhade, opinó sobre la dinámica política de la oposición tras la decisión “cobarde” de Mauricio Macri de no presentarse a las elecciones. Se refirió a Cristina y dijo que “más no le podemos pedir”. Asimismo, tuvo un fuerte cuestionamiento al estado de situación actual del Consejo de la Magistratura con críticas contundentes a su presidente, Horacio Rosatti.

Macri es un gran cobarde. No quiere arriesgarse a perder que es el resultado más seguro que iba a tener si se presentaba. Había muy pocas encuestas que lo mostraban ganador frente al propio Larreta.

Si Macri se pone de acuerdo con Larreta y éste acepta que Jorge Macri sea el único candidato del PRO en la Ciudad, Mauricio va a pedir que voten por Larreta. Si no, va a pedir que voten por Bullrich. Lo va a disfrazar de retorica berreta pero esta es la verdad.

No fue en solidaridad porque Grabois no la necesita y mucho menos en este cruce con esta chanta. No tuvo ese sentido mi tuit. Si para respaldar las palabras de Grabois que fue absolutamente preciso en describir a esta mujer. Yo le agregue la condición de mercenaria.

El Consejo funciona con menos consejeros y con una presidencia trucha. No se puede legitimar esto así porque sí.

- ¿Cuál es la lectura que se puede hacer con la decisión de Mauricio Macri?- ¿Con esta decisión hay un beneficio para el ala más dura del PRO, para Patricia Bullrich?No lo sé. No obstante, el ex presidente va a tomar partido por alguien. ¿Cuál será el elemento que genere esa elección? Si cierra los negocios con Larreta.- En esta línea, crees que debe haber “algún gesto similar” por parte del oficialismo?No creo que tengamos trabajar en reflejo de lo que haga Macri. No es un modelo de acción política para nada. Si los candidatos nuestros quieren renunciar será por otras cuestiones. Seguramente nosotros vamos a tener muchos candidatos que van a terminar resignando sus posibilidades. Es algo lógico en un espacio político pero no será en función por lo que pase en el PRO.- Expectativas por Cristina se mantienen todavía?Si. Cuando uno ve que gran parte de la sociedad y que la militancia está absolutamente convencida de que lo mejor que nos puede pasar para salir de este desastre uno no puede dejar de tener esta expectativa. Desde lo personal,Pero lo cierto es que yo veo un pueblo que cree que la única salida es Cristina y en función de ello tengo expectativas.- Por otra parte, podrías ampliar un poco lo que dijiste en Twitter respecto del cruce de Grabois y Cristina Pérez?- Tema Consejo de la Magistratura: Expectativas por el nuevo ciclo?El 4 de abril es el primer plenario donde elegiríamos autoridades del Consejo y la conformación de comisiones. La presidencia por la Ley que resucitó la Corte le corresponde al presidente de la Corte. Si la ley que resucitaron no decía eso, quédate tranquilo que no la resucitaban. Lo que buscó Rosatti fue quedarse con la presidencia del Consejo y ese fue el instrumento que encontró. Solamente se va a elegir al vicepresidente del Cuerpo y las autoridades de las comisiones.- Es el peor momento del Consejo de la Magistratura desde su creación?